Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) не стала признавать аргентинский клуб "Бока Хуниорс" победителем Кубка Либертадорес 2018 года, сообщает ТАСС. В финал турнира помимо "Боки Хуниорс" вышел другой клуб из Буэнос-Айрес - "Ривер Плейт".

Спорт день за днем

Футбол Футбол Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Рубином» Напомним, «Зенит» 3 декабря уступил «Арсеналу» со счётом 4:2. По словам Семака, сине-бело-голубые провели матч ниже своих возможностей, и соперники этим воспользовались.

Футбол Футбол Слуцкий и братья Березуцкие посетили матч «Фейеноорд» – «ВВВ-Венло» Во время встречи «Фейеноорд» – «ВВВ-Венло» (4:1), которая прошла в Роттердаме накануне, 6 декабря, камеры выхватили Слуцкого и Березуцких, которые наблюдали за игрой и бурно что-то обсуждали.

Футбол Футбол Игроки «Арсенала» пили водку и забавлялись веселящим газом Месут Озил, Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Ляказетт и Маттео Гендузи устроили алкогольное застолье, употребляя при этом веселящий газ.

Футбол Футбол Гризманн может заменить Роббена в «Баварии» Гризманн должен будет заменить Роббена, который ранее сообщил, что проводит свой последний сезон в «Баварии».

Футбол Футбол «Реал» вернет Лунина из аренды и сделает вторым вратарем Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за "Леганес", летом следующего года вернется в "Королевский клуб", информирует Marca.

Футбол Футбол «ПСЖ» договорился с «Аяксом» о трансфере де Йонга за 75 миллионов Сделка состоится в зимнее трансферное окно и составит 75 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на хавбека претендует также «Барселона».

Футбол Футбол «Бетис» разгромил «Расинг» в Кубке Испании «Бетис» на своем поле провел ответный матч с «Расингом» в рамках 1/16 финала Кубка Испании.

Футбол Футбол Глушаков обвинил жену в мошенничестве и заявил на неё в полицию Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков написал заявление в полицию на свою супругу Дарью, обвинив ее в мошенничестве.

Футбол Футбол В Профсоюзе уверены в возвращении Кокорина и Мамаева в свои клубы

Футбол Футбол «Крылья Советов» напоят болельщиков горячим чаем на матче с «Ростовом» "Крылья Советов" бесплатно угостят болельщиков горячим чаем на матче 17-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом", сообщается на официальном сайте самарской команды.

Футбол Футбол «Дженоа» проиграл клубу третьего дивизиона и вылетел из Кубка Италии Футболисты "Дженоа" в серии пенальти уступили клубу третьего итальянского дивизиона "Виртус Энтелла" и не смогли выйти в 1/8 финала Кубка Италии.

Футбол Футбол Роналдо объяснил, чем отличается от Криштиану Роналду Бывший форвард Барселоны, мадридского Реала и сборной Бразилии Роналдо рассказал, чем он отличается от нападающего Ювентуса Криштиану Роналду.

Футбол Футбол Вратарь сборной США подписал контракт с «Манчестер Сити» 23-летний голкипер обошелся «горожанам» в 7,5 миллионов долларов.

Футбол Футбол Из-за протестов перенесены еще два матча чемпионата Франции