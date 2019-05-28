Политика
Полиция Косова задержала россиянинаLenta.ru 05:03
Полиция непризнанной республики Косово задержала россиянина, сотрудника миссии ООН. Об этом сообщил сербский президент Александр Вучич, его слова передает РИА Новости.
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Возмущены провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК Михаила Краснощекова. Требуем немедленного освобождения россиянина и привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте.
— Александр Чепурин, российский дипломатDP.RU 07:15
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Экономика
На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд
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В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing
Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
Обновлено в 04:48
Авто
Рассекречены цены на автомобили Opel для России
Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
Обновлено вчера в 10:45
Здоровье
Россияне гибнут от смертоносного рака из-за поздней диагностики
Россияне гибнут от смертоносного рака из-за поздней диагностики. Ведущий онколог страны признал проблему с выявлением опасной болезни.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Четырехлетний ребенок на Citroen сбил пенсионерку в Тамбове
Четырехлетний мальчик, находившийся за рулем Citroen, наехал на пожилую женщину в Тамбове, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МВД.
Обновлено в 07:28
Общество
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На путешествиях экономят наибольшее количество россиян: их количество среди опрошенных достигло 29%, на втором месте оказалась экономия на продуктах питания, которой в опросе придерживаются 25% россиян.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Энергетика
Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля
Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
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Общество
В Новосибирской области опытный хирург уволился из-за твитов дочери
Заведующий хирургическим отделением ЦРБ Каргатского района написал заявление об увольнении после распространения в сети скандальных заметок, написанных в Twitter его дочерью.
Обновлено в 05:42
Общество
Гидрометцентр не подтвердил прогноз о надвигающихся на Москву смерчах
Гидрометцентр не располагает данными о якобы надвигающихся на Москву смерчах.
Обновлено в 08:00
Экономика
Суд отменил сделку по продаже Urban Group 9 га в Красногорске
Конкурсному управляющему Urban Group удалось доказать возможный вывод активов владельцем и топ-менеджментом компании в преддверии ее банкротства, арбитражный суд отменил сделку по продаже почти 9 гектаров в подмосковном Красногорске, написала во вторник газета "Коммерсант".
Обновлено в 02:49
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Минобороны и МВД отвергли введение обращения «господин» вместо «товарищ»
Предложение вернуть в армию и силовые структуры обращение "господин" вместо "товарищ" направил на имя премьер-министра Дмитрия Медведева депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.
Обновлено в 08:27
Кино
Найден самый преданный персонаж «Игры престолов»
Интернет-пользователи пишут в Twitter-блогах посты, посвященные самому верному персонажу в Вестеросе.
Обновлено в 05:03
Общество
Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России
Крупные мировые автоконцерны, включая Hyundai, KIA, Mercedes и Jaguar LandRover, заявили о схемах мошенничества с участием судов Краснодарского края «под прикрытием» исков о защите прав потребителей.
Обновлено в 07:10
Общество
Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия
В Сети появились фото столкнувшейся с горой подлодки ВМС США
На просторах Сети опубликованы фото, демонстрирующие последствия столкновения подлодки, стоящей на вооружении ВМС США, с горой.
Обновлено в 04:44
Авто
В России BMW построит новый завод с выходом к морю
Баварский автомобильный бренд BMW в скором времени может приступить к строительству нового завода на территории России.
Обновлено в 01:05
Технологии
Маркетплейс Bringly от «Яндекса» будет продавать товары китайского интернет-ретейлера
С 31 мая на маркетплейсе Bringly будут размещены товары китайского интернет-ретейлера JD.com, сообщает VC.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
Муж выдал округлившийся живот Леры Кудрявцевой
Телеведущая Лера Кудрявцева уже несколько недель отдыхает во Флориде вместе с мужем Игорем Макаровым и маленькой дочкой Машей.
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Шоу-бизнес
Почему вдова Децла скрывает лицо
Вдова покойного Децла Юлия Толмацкая скрывает свое лицо в социальных сетях.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие
Ка-52 «Аллигатор» модернизируют с учетом сирийского опыта
Ударный вертолета Ка-52 "Аллигатор" будет модернизирован с учетом опыта применения армейской авиации в Сирии.
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Кино
В Сети появился трейлер российского фильма «Кома»
Трейлер приключенческой картины «Кома» российского производства появился в Сети.
Обновлено в 07:46
Политика
Губернатор Севастополя опроверг слухи о своей отставке
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отреагировал на слухи в телеграм-каналах о его грядущей отставке.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей
Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 07:09
Происшествия
В Перми обследуют состояние поврежденных при падении крана домов
Власти Перми примут решение о возможности восстановления поврежденных при падении башенного крана домов после их обследования, сообщил журналистам во вторник глава администрации Дзержинского района Александр Стяжкин.
Обновлено в 07:32