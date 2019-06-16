В полиции отреагировали на мощный взрыв в центре КиеваLenta.ru 08:50

с чего всё началось

Шевченковское управление полиции Киева начало уголовное производство после взрыва, который произошел в центре города ночью в воскресенье, 16 июня. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

В полиции отреагировали на мощный взрыв в центре Киева

Армия и оружие Экс-глава АТО Муженко признался, что в 2014 году ВСУ обстреляли батальон «Донбасс» Во время интервью на телеканале UATV начальник Генерального штаба ВСУ в 2014–2019 годах, экс-руководитель АТО Виктор Муженко рассказал, что в 2014 году украинская авиация по ошибке обстреляла колонну добровольческого батальона «Донбасс».

Армия и оружие Бой двух советских танков в Ливии попал на видео На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.

Общество Коту Алибасова предложили рекламные контракты на 150 тысяч долларов Кот продюсера Бари Алибасова по кличке Чуча получил предложения о съемках в рекламе на общую сумму свыше 150 тысяч долларов.

Общество Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.

Религия Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере Церковь не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около тетра драмы в Екатеринбурге, говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на официальном сайте епархии.

Шоу-бизнес Екатерина Шпица появилась на закрытии «Кинотавра» в 8-килограммовом платье с экстремальным декольте На сей раз на церемонию закрытия «Кинотавра» в Сочи Екатерина Шпица надела длинное платье с экстремальным декольте.

Политика Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе.

Космос Обнаружены новые структуры в кольцах Сатурна Научные специалисты проанализировали данные, предоставленные космическим аппаратом Cassini относительно Сатурна, и обнаружили новую информацию о структуре колец планеты.

Кино Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык» Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Авиакомпания «Россия» проверит обслуживание рейсов после пропажи кота Авиакомпания «Россия» проведет проверку процедур обслуживания рейсов из Хабаровска после сообщений о пропаже кота.

Культура Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал «Чернобыль» Бывший директор Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) Игорь Грамоткин раскритиковал американский сериал «Чернобыль» за обилие алкоголя в кадре.

Политика США примут участие в международной встрече по безопасности в Уфе США примут участие в международной встрече по вопросам безопасности, которая пройдет в Уфе с 18 по 20 июня.

Спорт 17-летний биатлонист погиб на сборах в Крыму Чемпион России по биатлону, член юниорской сборной России 17-летний Артемий Хасанкаев из Мурманска был найден мертвым после пробежки на сборах в пансионате «Рыбачье» в Крыму.

Политика К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.

Политика Анонимное анкетирование жителей Крыма планируют власти Украины Власти Украины планируют проводить анонимное анкетирование жителей Крыма о целях их посещения территории Украины, заявили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, 16 июня сообщает информагентство Униан.

Армия и оружие Кадыров раскрыл потери среди чеченских военнослужащих в Сирии В конце апреля Кадыров уже отмечал, что ситуация в Сирии используется для давления на Россию, как в 1990-х годах использовалась ситуация в Чечне.

Армия и оружие В ДНР пообещали ВСУ «Авдеевский котел» в случае провокации Матюшин пообещал, что если украинская провокация произойдет и станет поводом для начала боевых действий, то ВСУ и добровольческие батальоны окажутся в «Авдеевском котле».

Спорт Сборная России по волейболу проиграла иранцам в Лиге наций Сборная России занимает в турнирной таблице Лиги наций второе место, набрав 20 очков. Лидирует команда Ирана (24 очка).

Общество В Эстонии попросили убрать красный крест из спектакля про Айболита Таллинский Русский молодежный театр столкнулся с угрозой штрафа за использование символа красного креста на реквизитах в своем спектакле «Доктор Айболит».

Политика Польского президента пристыдили за бестактные слова о России Залевский назвал «неумной бестактностью» заявление Дуды о народе, который во время Второй мировой войны потерял более 20 миллионов человек.

Автоспорт Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана» Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».

Общество Цивилев пообещал переселить просившихся в Канаду жителей Киселевска Жителей Киселевска (Кемеровская область), которые жаловались на частые подземные возгорания, переселят, заявил губернатор региона Сергей Цивилев.

Происшествия Проблемный самолет сел в Шереметьеве В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку "Боинг-737" компании "Аэрофлот", у которого во время полета дала сбой система кондиционирования.

Авто Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов с пробегом и десятилетней историей Редакция издания «Автоновости дня» определила «тройку» лучших десятилетних кроссвенов с пробегом на отечественном авторынке.