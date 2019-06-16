Происшествия
В полиции отреагировали на мощный взрыв в центре КиеваLenta.ru 08:50
Шевченковское управление полиции Киева начало уголовное производство после взрыва, который произошел в центре города ночью в воскресенье, 16 июня. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.
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с чего всё началось
«Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 272 («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»)», — говорится в сообщении стражей порядка.Известия07:18
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На Украине прогнозируют снижение рейтинга президента из-за взрыва в центре Киева
Национальная служба новостей07:01
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:39, Вашингтон
Армия и оружие
Экс-глава АТО Муженко признался, что в 2014 году ВСУ обстреляли батальон «Донбасс»
Во время интервью на телеканале UATV начальник Генерального штаба ВСУ в 2014–2019 годах, экс-руководитель АТО Виктор Муженко рассказал, что в 2014 году украинская авиация по ошибке обстреляла колонну добровольческого батальона «Донбасс».
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес
Садальский пожелал Алибасову здоровья снимком с гробом
Обновлено в 10:44
Армия и оружие
Бой двух советских танков в Ливии попал на видео
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено в 08:38
Общество
Коту Алибасова предложили рекламные контракты на 150 тысяч долларов
Кот продюсера Бари Алибасова по кличке Чуча получил предложения о съемках в рекламе на общую сумму свыше 150 тысяч долларов.
Обновлено в 10:29
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
Церковь не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около тетра драмы в Екатеринбурге, говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на официальном сайте епархии.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес
Екатерина Шпица появилась на закрытии «Кинотавра» в 8-килограммовом платье с экстремальным декольте
На сей раз на церемонию закрытия «Кинотавра» в Сочи Екатерина Шпица надела длинное платье с экстремальным декольте.
Обновлено в 12:25
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе.
Обновлено в 08:06
Космос
Обнаружены новые структуры в кольцах Сатурна
Научные специалисты проанализировали данные, предоставленные космическим аппаратом Cassini относительно Сатурна, и обнаружили новую информацию о структуре колец планеты.
Обновлено в 04:42
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»
Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:30
Общество
Авиакомпания «Россия» проверит обслуживание рейсов после пропажи кота
Авиакомпания «Россия» проведет проверку процедур обслуживания рейсов из Хабаровска после сообщений о пропаже кота.
Обновлено в 13:14
Культура
Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»
Бывший директор Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) Игорь Грамоткин раскритиковал американский сериал «Чернобыль» за обилие алкоголя в кадре.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
США примут участие в международной встрече по безопасности в Уфе
США примут участие в международной встрече по вопросам безопасности, которая пройдет в Уфе с 18 по 20 июня.
Обновлено в 11:41
Спорт
17-летний биатлонист погиб на сборах в Крыму
Чемпион России по биатлону, член юниорской сборной России 17-летний Артемий Хасанкаев из Мурманска был найден мертвым после пробежки на сборах в пансионате «Рыбачье» в Крыму.
Обновлено в 13:08
Политика
К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений
Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Обновлено в 12:06
Политика
Анонимное анкетирование жителей Крыма планируют власти Украины
Власти Украины планируют проводить анонимное анкетирование жителей Крыма о целях их посещения территории Украины, заявили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, 16 июня сообщает информагентство Униан.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Кадыров раскрыл потери среди чеченских военнослужащих в Сирии
В конце апреля Кадыров уже отмечал, что ситуация в Сирии используется для давления на Россию, как в 1990-х годах использовалась ситуация в Чечне.
Обновлено вчера в 06:40
Армия и оружие
В ДНР пообещали ВСУ «Авдеевский котел» в случае провокации
Матюшин пообещал, что если украинская провокация произойдет и станет поводом для начала боевых действий, то ВСУ и добровольческие батальоны окажутся в «Авдеевском котле».
Обновлено в 04:45
Спорт
Сборная России по волейболу проиграла иранцам в Лиге наций
Сборная России занимает в турнирной таблице Лиги наций второе место, набрав 20 очков. Лидирует команда Ирана (24 очка).
Обновлено в 12:06
Общество
В Эстонии попросили убрать красный крест из спектакля про Айболита
Таллинский Русский молодежный театр столкнулся с угрозой штрафа за использование символа красного креста на реквизитах в своем спектакле «Доктор Айболит».
Обновлено в 11:43
Политика
Польского президента пристыдили за бестактные слова о России
Залевский назвал «неумной бестактностью» заявление Дуды о народе, который во время Второй мировой войны потерял более 20 миллионов человек.
Обновлено в 13:21
Автоспорт
Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана»
Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».
Обновлено в 10:30
Общество
Цивилев пообещал переселить просившихся в Канаду жителей Киселевска
Жителей Киселевска (Кемеровская область), которые жаловались на частые подземные возгорания, переселят, заявил губернатор региона Сергей Цивилев.
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия
Проблемный самолет сел в Шереметьеве
В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку "Боинг-737" компании "Аэрофлот", у которого во время полета дала сбой система кондиционирования.
Обновлено в 13:22
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено вчера в 04:36
Авто
Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов с пробегом и десятилетней историей
Редакция издания «Автоновости дня» определила «тройку» лучших десятилетних кроссвенов с пробегом на отечественном авторынке.
Обновлено в 09:23
Теннис
Шарапова сыграет с Кужмовой в первом круге турнира на Мальорке
Обновлено в 08:57
Происшествия
Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии
Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено в 03:08