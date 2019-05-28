Футбол
Клуб Черышева подозревают в участии в договорных матчахГазета.Ru вчера в 17:15
"Валенсию" подозревают в участии в договорных матчах, сообщает РИА "Новости". По информации El Confidencial, правоохранительные органы Испании арестовали предполагаемых участников преступной группы, которая занималась организацией договорных матчей в Примере и Сегунде.
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Матч «Вальядолид» — «Валенсия» заинтересовал правоохранительные органы Испании
Чемпионатвчера в 13:51
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Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
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Сбой в московском метро 21 мая произошел из-за человеческого фактора
Причина сбоя в движении поездов на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена 21 мая связана с человеческим фактором, сообщил в среду заммэра столицы Максим Ликсутов в эфире радиостанции "Говорит Москва".
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На бывшем заводе Порошенко «Кузница на Рыбальском» загорелся корабль
Пожаре возник на корабле на судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве, который ранее принадлежал пятому по счету президенту Украины Петру Порошенко, сообщила руководитель пресс-службы киевского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.
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Происшествия
В Крыму погиб оставленный в припаркованном автомобиле ребенок
Ребенок, оставленный в припаркованном автомобиле, который самопроизвольно покатился со склона, погиб в Крыму, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
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Написавшая книгу о гонениях геев писательница переврала историю
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Больных ВИЧ россиян оставили без бесплатного лекарства
Минздрав не смог закупить в этом году один из наиболее популярных препаратов от ВИЧ ламивудин.
Обновлено в 05:09
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Назван эффективный способ избавиться от жира на животе
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Происшествия
Группировка вора в законе Циркача трижды похитила россиянина
В Московской области полицейские задержали пятерых участников организованной преступной группы (ОПГ), находящейся под руководством вора в законе, известного в криминальных кругах как Циркач.
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Аргентина заинтересовалась мясом диких животных из России
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Обновлено в 01:28
Происшествия
«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения
«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
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Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары
Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.
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Развитие внутренних авиарейсов в России оказалось убыточным
В конце прошлого года было заявлено, что из-за роста цен на керосин, авиаперелеты по зарубежным направлениям подорожают на 25 процентов, на внутренних рейсах — на 5-21 процент.
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Финансы
Минфин ожидает снижения ставок по ипотеке уже во втором полугодии
Минфин РФ ожидает снижения ставок по ипотеке крупными банками во втором полугодии текущего года, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев.
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Беглов дал старт кадровому конкурсу «Мой город — мои возможности»
Глава Петербурга Александр Беглов дал старт кадровому конкурсу «Мой город — мои возможности» во время пресс-конференции.
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