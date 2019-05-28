Футбол

Клуб Черышева подозревают в участии в договорных матчахГазета.Ru вчера в 17:15

"Валенсию" подозревают в участии в договорных матчах, сообщает РИА "Новости". По информации El Confidencial, правоохранительные органы Испании арестовали предполагаемых участников преступной группы, которая занималась организацией договорных матчей в Примере и Сегунде.
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Клуб Черышева подозревают в участии в договорных матчах

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Матч последнего тура Примеры «Вальядолид» - «Валенсия» мог быть нечестным

Soccer.ruвчера в 09:30

В Испании массово раскрывают договорняки: задержан президент «Уэски», 4 футболиста, под подозрением 21 человек

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В Испании расследуют договорные матчи. Среди них две игры «Валенсии»

Sport24.ruвчера в 15:30

Матч «Вальядолид» — «Валенсия» заинтересовал правоохранительные органы Испании

Чемпионатвчера в 13:51

СМИ: два матча «Валенсии» в чемпионате Испании могли быть договорными

РИА Новостивчера в 16:32
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 05:31, Ашберн
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Из Бельгии в Россию экстрадирован боевик, который с 2014 года воевал в Сирии на стороне террористической организации «Исламское государство»*.
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Ожидается, что всего будет выпущено 70 экземпляров «городского» суперкара, а стоимость каждой единицы составит примерно 1,3 миллиона долларов.
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Стоимость процедуры составила 59 тысяч рублей, что подтверждено актом выполненных работ.
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Кино

Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
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Причина сбоя в движении поездов на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена 21 мая связана с человеческим фактором, сообщил в среду заммэра столицы Максим Ликсутов в эфире радиостанции "Говорит Москва".
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Происшествия

На бывшем заводе Порошенко «Кузница на Рыбальском» загорелся корабль

Пожаре возник на корабле на судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве, который ранее принадлежал пятому по счету президенту Украины Петру Порошенко, сообщила руководитель пресс-службы киевского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.
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Ребенок, оставленный в припаркованном автомобиле, который самопроизвольно покатился со склона, погиб в Крыму, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Обновлено в 04:24
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Американская писательница Наоми Вульф, известная как автор книг «Миф о красоте: Стереотипы против женщин» и «Вагина: Новая история женской сексуальности», написала новое произведение, посвященное гонению сексуальных меньшинств в Великобритании в XIX веке, но допустила грубую фактическую ошибку.
Обновлено в 04:45
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Матвиенко призвала уйти в отставку напавшего на журналиста чиновника

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала уйти в отставку главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева после нападения на корреспондента "России 24".
Обновлено в 05:25
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Минздрав не смог закупить в этом году один из наиболее популярных препаратов от ВИЧ ламивудин.
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Группировка вора в законе Циркача трижды похитила россиянина

В Московской области полицейские задержали пятерых участников организованной преступной группы (ОПГ), находящейся под руководством вора в законе, известного в криминальных кругах как Циркач.
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Экономика

Аргентина заинтересовалась мясом диких животных из России

Аргентина рассматривает возможность импорта мяса диких животных из России, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
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Происшествия

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«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
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Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.
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Ранее Рамос заявил о желании продолжить карьеру в чемпионате Китая.
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Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 21 копейку — до 64,92 рубля. Курс евро увеличился на 18 копеек и составил 72,43 рубля.
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Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов выступил против выплаты компенсации "Транснефти" за "грязную" нефть в нефтепроводе "Дружба".
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Беглов дал старт кадровому конкурсу «Мой город — мои возможности»

Глава Петербурга Александр Беглов дал старт кадровому конкурсу «Мой город — мои возможности» во время пресс-конференции.
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Режиссер Павел Лунгин госпитализирован в реанимацию

Обновлено вчера в 11:59
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