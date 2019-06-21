Политика
Полиция зачистила Тбилиси от протестующихГазета.Ru 02:10
В течение ночи с 20 на 21 июня полиция Грузии продолжала разгон протестующих и отбивала попытки взять штурмом здание парламента, передает Sputnik. К утру правоохранительным органам удалось освободить от оппозиции проспект Руставели.
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Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
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Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится к встрече российским лидером Владимиром Путиным.
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Обновлено вчера в 21:18
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Общество
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В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 03:20
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Арестован бизнесмен Бойко-Великий
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Общество
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В 2019 году летнее солнцестояние произойдет в пятницу, 21 июня, в 18 часов 54 минуты по московскому времени В Челябинской области оно придется на 20 часов 54 минуты.
Обновлено 19 июня в 01:28
Происшествия
Курировавший правительство Петербурга офицер ФСБ пойман с 10 миллионами рублей
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест оперативного сотрудника отдела Кировского района ФСБ 33-летнего капитана Кирилла Либена, задержанного при получении 10 миллионов рублей от предпринимателя.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
В Японии изучают ситуацию вокруг полета российских бомбардировщиков
Обновлено вчера в 22:43
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выступила перед детьми в Кремле в откровенном наряде
Поклонников шокировал откровенный образ Ольги Бузовой, в котором она выступила в Кремле перед детьми.
Обновлено в 01:22
Общество
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Наука
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Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
Происшествия
В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном
Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
Обновлено вчера в 05:31
Политика
Закон об оскорблении власти подвели под ЕСПЧ
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Обновлено вчера в 17:45
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В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП
Автомобиль Chevrolet съехал в кювет на трассе в Тверской области, восемь человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщила РИА Новости представитель управления ГИБДД УМВД России по области.
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Общество
В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей
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Технологии
Обнаружен новый способ хищения данных россиян
В этом году у мошенников особую популярность имеет такой способ утечки личных данных, как фотография информации с дисплея монитора на гаджет, которая затем размещается в скрытой сети DarkNet.
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Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
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Google отказалась от производства планшетов
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Обновлено в 02:42
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Экономика
Дума Екатеринбурга внесла изменения в бюджет-2019
Корректировку приняли единогласно. Напомним, 11 июня 2019 года гордума отказалась принимать первый вариант поправок в бюджет.
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