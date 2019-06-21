Политика

Полиция зачистила Тбилиси от протестующихГазета.Ru 02:10

В течение ночи с 20 на 21 июня полиция Грузии продолжала разгон протестующих и отбивала попытки взять штурмом здание парламента, передает Sputnik. К утру правоохранительным органам удалось освободить от оппозиции проспект Руставели.
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Полиция зачистила Тбилиси от протестующих

Газета.Ru02:10

Полиция разогнала митинг в Тбилиси. Более 50 пострадавших, десятки задержанных

ТАССвчера в 22:02

В Тбилиси разогнали протест перед зданием парламента

РИА Новостивчера в 19:00

Что случилось этой ночью: пятница, 21 июня

Интерфакс00:00

Премьер-министр Грузии пообещал наказать ответственных за беспорядки

Коммерсантъ01:17

Десятки человек пострадали в ходе столкновений у здания парламента Грузии

RT на русскомвчера в 19:23

Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов в Тбилиси

РБКвчера в 18:10
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 03:07, Вашингтон
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Президент Грузии обвинила Россию в причастности к протестам

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Шахрин раскрыл секрет названия рок-группы «Чайф»

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Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ

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Наука

Китайский дрон обеспечит квантовую связь с воздуха

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В России могут ввести новый штраф для автомобилистов

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 03:20
Происшествия

Арестован бизнесмен Бойко-Великий

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Обновлено вчера в 13:06
Общество

Летнее солнцестояние в этом году придется на 21 июня

В 2019 году летнее солнцестояние произойдет в пятницу, 21 июня, в 18 часов 54 минуты по московскому времени В Челябинской области оно придется на 20 часов 54 минуты.
Обновлено 19 июня в 01:28
Происшествия

Курировавший правительство Петербурга офицер ФСБ пойман с 10 миллионами рублей

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Армия и оружие

В Японии изучают ситуацию вокруг полета российских бомбардировщиков

Обновлено вчера в 22:43
Шоу-бизнес

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Обновлено в 01:22
Общество

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Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
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Наука

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Происшествия

В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном

Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
Обновлено вчера в 05:31
Политика

Закон об оскорблении власти подвели под ЕСПЧ

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Обновлено вчера в 17:45
Происшествия

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Отстраненному министру экономики и территориального развития Дагестана Осману Хасбулатову смягчили меру пресечения.
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К дому Алибасова приехала полиция

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Авто

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Автомобиль Chevrolet съехал в кювет на трассе в Тверской области, восемь человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщила РИА Новости представитель управления ГИБДД УМВД России по области.
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Общество

В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей

Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
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Обнаружен новый способ хищения данных россиян

В этом году у мошенников особую популярность имеет такой способ утечки личных данных, как фотография информации с дисплея монитора на гаджет, которая затем размещается в скрытой сети DarkNet.
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Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

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Гаджеты

Google отказалась от производства планшетов

Google объявила о прекращении производства планшетов. Об этом в своём Twitter сообщил старший вице-президент компании Рик Остерло.
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Вертолет Ми-2 разбился на Кубани

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Обновлено в 02:51
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Корректировку приняли единогласно. Напомним, 11 июня 2019 года гордума отказалась принимать первый вариант поправок в бюджет.
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