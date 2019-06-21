Политика
Протестующих в Тбилиси начали разгонять водометамиLenta.ru вчера в 18:27
Полиция Грузии разгоняет протестующих в Тбилиси с помощью водомета. Об этом сообщает телеканал Pirveli, передает ТАСС. Отмечается, что полиция окружила несколько десятков участников митинга.
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Место проведения и организация сессии МАП заранее были согласованы грузинской стороной. И Грузия как страна-организатор ответственна и за проведение важного международного форума, и за безопасность ее участников.
— Вячеслав Володин, российский политикНТВ вчера в 16:24
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 01:39, Вашингтон
Шоу-бизнес
Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма
Обновлено вчера в 04:30
Шоу-бизнес
Актриса Мария Кожевникова заявила, что Дмитрий Шепелев «не мужчина»
Многодетная мать, актриса и общественный деятель Мария Кожевникова высказалась о поведении Дмитрия Шепелева.
Обновлено вчера в 06:30
Футбол
Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках
Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.
Обновлено вчера в 15:57
Общество
Треть женщин идет на свидания ради бесплатного ужина, заявляют ученые
Примерно каждая третья девушка соглашается пойти на свидание с мужчиной не из-за романтических чувств, а из-за того, что это позволит им бесплатно пообедать или поужинать.
Обновлено в 00:15
Политика
Путин анонсировал рост зарплат сотрудников МЧС
Задавший вопрос о зарплатах сотрудник МЧС рассказал Лайфу, что после его обращения к президенту на работе начался "кипиш".
Обновлено вчера в 05:23
Здоровье
Назван самый смертельный вид рака в России
Согласно статистике Минздрава РФ за 2018 год, чаще всего россияне умирают от рака поджелудочной железы.
Обновлено в 00:47
Политика
ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма
ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
Обновлено в 01:30
Политика
Лидеры Евросоюза не избрали нового главу Еврокомиссии
Члены Евросоюза не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии (ЕК). Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск.
Обновлено вчера в 23:46
Транспорт
В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы
Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено вчера в 11:10
Политика
На Украине заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:25
Транспорт
Территорию возле станции метро «Коммунарка» благоустроили
Обновлено в 00:21
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ
19 июня оперативника задержала Служба собственной безопасности ФСБ России при передаче 10 миллионов рублей, пишет «Фонтанка».
Обновлено вчера в 16:30
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
Игры
В Dota Underlords выйдет боевой пропуск
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 14:19
Общество
Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»
Обновлено в 00:46
Происшествия
Главу пропавшей российской семьи нашли мертвым в сарае
Обновлено вчера в 13:40
Армия и оружие
NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение
Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Космос
Запуск ракеты «Протон-М» перенесли на сутки
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с новым российским космическим телескопом Спектр-РГ с Байконура отложен на сутки из-за выявленных замечаний, сообщает Роскосмос.
Обновлено в 01:32
Происшествия
В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося
60-летний мужчина сбил лося на автодороге. После происшествия водитель вышел на трассу, видимо, чтобы прийти в себя.
Обновлено в 00:25
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено вчера в 16:36
Шоу-бизнес
Экс-любовница рэпера Гуфа показала 3-летнего сына
Екатеринбурженка Яна Шевцова, известная по отношениям с рэпером Алексеем Долматовым, призналась, что у нее есть трех летний сын.
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Мост через реку Лена в Якутии позволит сэкономить миллиарды рублей
Президент Владимир Путин во время «Прямой линии» рассказал и о проекте моста через Лену в районе Якутска.
Обновлено вчера в 08:41
Политика
В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
Власти обещали парк жителям Красноярска, которые жаловались Путину
Мэр Красноярска Сергей Еремин выехал в микрорайон Солнечный, жительница которого в ходе прямой линии с президентом РФ пожаловалась на отсутствие социальной инфраструктуры, и пообещал, что в микрорайоне появится большой красивый парк, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы города Алена Лунева.
Обновлено вчера в 10:02
Транспорт
Запуск МЦД позволит создать более 30 тысяч дополнительных рабочих мест
Запуск Московских центральных диаметров (МЦД) позволит создать в Москве и Подмосковье свыше 30 тысяч дополнительных рабочих мест на транспортных предприятиях.
Обновлено в 00:48
Шоу-бизнес
Мила Кунис и Эштон Катчер ответили на слухи о разводе
Актеры воспитывают двоих детей: дочь Изабель (4 года) и сына Димитрия Портвуда (2 года).
Обновлено вчера в 23:06
Футбол
Агент: «Спартак» предложил 15 млн евро за полузащитника «Лейпцига»
Руководство Лейпцига хочет выручить с его продажи 15 млн евро. И Спартак, и ПСВ готовы заплатить эту сумму.
Обновлено вчера в 16:45
Экономика
Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Умер владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено вчера в 09:14
Общество
«Девочка Жарикова» дозвонилась до Путина и наплевала на серпуховичей
Как «девочка Жарикова» на жителей Серпухово (Московская область) наплевала, сообщает информационно-новостное издание oka.fm.
Обновлено в 00:52