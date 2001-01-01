Политика
Полиция Грузии оцепила здание парламентаКавказский узел 09:29
Полиция Грузии заняла территорию перед зданием парламента страны: полицейские выстроились в оцепление и не пропускают к ступеням парламента участников акции, требующих отставки главы МВД, сообщил корреспондент «Кавказского узла» в 14.47 мск сегодня с места событий.
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