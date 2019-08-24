Происшествия

Полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующихРБК 08:08

Гонконгская полиция впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван, сообщает South China Morning Post. Их полиция использовала для того, чтобы освободить дорогу от демонстрантов, которые построили на ней баррикады.
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Полиция Гонконга начала стрелять в протестующих

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AFP: полиция Гонконга впервые применила огнестрельное оружие в ходе разгона демонстрантов

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В Гонконге полиция впервые применила водяные пушки во время протестов

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Полиция Гонконга применила водяные пушки во время протестов

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Полиция Гонконга впервые применила водяные пушки во время протестов

Говорит Москва07:03

Полиция Гонконга впервые с начала протестов применила водяные пушки

Интерфакс08:31
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
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На саммит G7 прибыл глава МИД Ирана

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл на саммит G7, проходящий 24-25 августа во французском Биаррице, по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.
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В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками

В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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Происшествия

Прокуроры в Тюмени проверят данные об отказе врачей принять пациентку

Прокуратура Тюменской области начала проверку в связи с появлением сообщений СМИ о том, что врачи одной из больниц Тюмени отказались принять пациентку с отёком лёгких.
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Девушка Роналду рассказала, что любила бы футболиста и нищим

Родригес добавила, что так думала не всегда, однако пересмотрела собственные взгляды на мир после того, как несколько месяцев назад потеряла отца.
Обновлено в 13:20
Политика

Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе

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Происшествия

В Москву вертолетом доставили ребенка, на которого упала дверь

Санитарный вертолет Московского авиационного центра доставил в больницу Москвы ребенка, на которого упала металлическая дверь в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
Обновлено в 13:12
Политика

В Кремле надеются на здравый смысл членов G7 по отношению к России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на здравый смысл у всех участников G7 в вопросе отношений с российской стороной.
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Происшествия

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП

Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
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Актера Олега Меньшикова экстренно доставили в реанимацию

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Армия и оружие

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Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
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Происшествия

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Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
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Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
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Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту стартовал с космодрома Байконур 22 августа на смену «Союзу МС-13».
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Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
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В России предлагают вернуть смертную казнь

Александр Шерин – депутат нижней палаты российского парламента – поддержал идею главы Калужской области Анатолия Артамонова, предложившегося вернуть в нашей стране смертную казнь.
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Прибыль китайской нефтегазовой и нефтехимической корпорации Sinopec за полгода упала в годовом исчислении на 27%, сообщает Reuters.
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Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
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