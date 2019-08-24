Происшествия

Полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующихРБК 08:08

Гонконгская полиция впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван, сообщает South China Morning Post. Их полиция использовала для того, чтобы освободить дорогу от демонстрантов, которые построили на ней баррикады.
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Полиция Гонконга применила водяные пушки во время протестов

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Полиция Гонконга впервые применила водяные пушки во время протестов

Говорит Москва07:03

В Гонконге полиция впервые применила водяные пушки во время протестов

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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:43, Ашберн
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