Происшествия
Полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующихРБК 08:08
Гонконгская полиция впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван, сообщает South China Morning Post. Их полиция использовала для того, чтобы освободить дорогу от демонстрантов, которые построили на ней баррикады.
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