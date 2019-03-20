Происшествия

Полиция Бали застрелила двух россиянГазета.Ru вчера в 11:05

Два гражданина России убиты в перестрелке с полицией на индонезийском острове Бали, их подозревают в ограблении обменного пункта, передает РИА "Новости" со ссылкой на российское посольство в Индонезии. Отмечается, что еще один подозреваемый в ограблении обменного пункта задержан.
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