Происшествия
Полиция Бали застрелила двух россиянГазета.Ru вчера в 11:05
Два гражданина России убиты в перестрелке с полицией на индонезийском острове Бали, их подозревают в ограблении обменного пункта, передает РИА "Новости" со ссылкой на российское посольство в Индонезии. Отмечается, что еще один подозреваемый в ограблении обменного пункта задержан.
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Физики спорят: существует ли две версии реальности одновременно
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Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что испытывает огромное сожаление в связи с переносом на три месяца сроков выхода Соединённого Королевства из Евросоюза.
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В Челябинске на кладбище застрелили двоих смотрителей, которые за день до этого зарегистрировали свою компанию.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия
Экспертиза не нашла следов пыток у адепта «Свидетелей Иеговы»*
Проведенная по настоянию Страсбургского суда независимая экспертиза не нашла следов пыток у члена "Свидетелей Иеговы"* Сергея Логинова, заявившего, что из него выбивали показания, сообщает в четверг Минюст РФ.
Обновлено в 03:29
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Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
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Обновлено в 04:20
Экономика
Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом
Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
На территории химического парка в Китае прогремел взрыв
В Китае на территории химического промышленного парка прогремел взрыв.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Опубликовано видео задержания советника губернатора Антона Натарова
Представители ФСБ опубликовали видео задержания советника губернатора Красноярского края Антона Натарова.
Обновлено в 01:52
Экономика
«Ведомости»: РЖД планирует построить офис за 72 млрд рублей
РЖД планирует построить возле Рижского вокзала в Москве новый офис за 72 млрд руб. площадью не менее 450 тыс. кв. м. Компания собирается переехать туда со всеми своими «дочками», сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
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Спорт
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Две российские пары завоевали медали на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме – Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами, а Наталья Забияко и Алексанр Энберт выиграли бронзу.
Обновлено в 05:14
Общество
Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО
Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено вчера в 11:56
Общество
Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей
Новые меры вступят в силу с 1 января 2020 года.
Обновлено в 00:31
Общество
ВЦИОМ рассказал о самом частом нарушении потребительских прав в России
Отмечается, что большинство опрошенных (исключая 8%) точно знают, куда можно пожаловаться на нарушение их потребительских прав.
Обновлено вчера в 22:30
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Автобус врезался в пешеходов в Стамбуле
Пассажирский автобус врезался в пешеходов в одном из районов Стамбула в четверг, 21 марта.
Обновлено в 03:41
Экономика
В Россию прекратят поставки несколько жизненно важных лекарств
Японская компания «Такеда» сообщила, что с апреля прекращает поставки в Россию трех лекарств, входящих в список жизненно необходимых.
Обновлено вчера в 06:36
Авто
Ravon заново сертифицировал для России свою самую популярную модель
Хэтчбек Ravon R2 получил Одобрение типа транспортного средства. Соответствующий документ появился в открытой базе Росстандарта.
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Поклонская хочет сделать «няш-мяш» брендом Крыма
Депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась, что в качестве крымского бренда подумывает зарегистрировать интернет-мем "няш-мяш".
Обновлено в 04:42
Политика
Boeing разработает новое ПО для управления полётами 737 MAX
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Политика
Генпрокуратура РФ оценила ущерб от коррупции в военной сфере
В России ущерб от коррупционных преступлений в военной сфере превысил семь миллиардов рублей, заявил 21 марта заместитель генерального прокурора РФ — главный военный прокурор Валерий Петров в ходе выступления на итоговом заседании коллегии надзорного ведомства.
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Росгидромет назвал рекомендуемые сроки начала работ в огороде
Агрометеорологи Росгидромета не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников.
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Школьники из Самарской области стали победителями всероссийского чемпионата
Обновлено вчера в 09:19