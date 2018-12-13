Спорт

Полиция Австрии обвинила российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил
Коммерсантъ
17:22

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что представители австрийской полиции прибыли в расположение сборной России по биатлону в Хохфильцене для предъявления обвинений. «Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция»,— сообщил комментатор в Instagram.
Коммерсантъ17:22
Дмитрий Губерниев
Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция, перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году.
— Дмитрий Губерниев, российский телеведущийТАСС 17:08

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