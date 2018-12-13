Спорт

Полиция Австрии не подтвердила предъявление обвинений биатлонистам РФ
Известия
вчера в 20:15

Управление полиции федеральной земли Тироль не подтвердило предъявление обвинений российским биатлонистам и сотрудникам сборной РФ по биатлону в нарушении антидопинговых правил в 2017 году.
Известиявчера в 20:15
Дмитрий Губерниев
Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция, перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году.
— Дмитрий Губерниев, российский телеведущийТАСС вчера в 17:08
с чего всё началось
Как сообщил в своем Instagram
 телекомментатор Дмитрий Губерниев, в расположение сборной России по биатлону в Хохфильцене, где сегодня стартует второй этап Кубка мира, накануне «нагрянула австрийская полиция».
Коммерсантъ02:45

Подробнее о событии

Допинговый скандал со сборной России: что это было и что теперь будет?

РИА Новости09:40

Международное право защитит обвиненных в Австралии российских биатлонистов - спортивный юрист

Телеканал 360°11:00

Кузьмина: не в курсе ситуации с россиянами. Антон не отвлекает меня от сезона

Чемпионат09:00

Тренер: биатлонистов РФ могут временно отстранить от соревнований из-за расследования

ТАСС10:36

Дмитрий Губерниев: "Полиция Австрии предъявила россиянам голословные обвинения! Где свидетели?!"

Спорт-Экспресс05:35

Маковеев: «Такое ощущение, что только русских подозревают в употреблении допинга»

Sport24.ru06:55

Полиция приехала к сборной России во время ужина и попросила биатлонистов доказать свою невиновность

Матч ТВ04:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Футбол

«Ахмат» опроверг информацию о переходе Глушакова из «Спартака»

Обновлено в 11:18
Футбол

Дзюба признан лучшим футболистом 2018 года

Обновлено в 08:10
Футбол

Решение по числу команд — участниц ЧМ-2022 будет принято в марте

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил в четверг на пресс-конференции, что окончательное решение по числу команд — участниц финальной части чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году будет принято в марте следующего года.
Обновлено в 11:01
Спорт

Биатлонисты Корастылев и Морозова выиграли золото Кубка IBU

Обновлено в 04:40
Спорт

Валерия Васнецова: «Лыжи плохо работали, но я сделала все, что смогла»

Ноги затекали, лыжи не очень хорошо работали, но я сделала все, что смогла.
Обновлено в 09:16
Футбол

«Интер» объявил о назначении Маротты на пост генерального директора

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта занял аналогичную должность в «Интере».
Обновлено в 08:32
Футбол

На матче «Славия» — «Зенит» ожидается до 19 тысяч зрителей

Как сообщает официальный сайт «Зенита», на игре ожидается до 19 тысяч зрителей, сине-бело-голубых поддержат до 1 тысячи болельщиков.
Обновлено в 07:13
Футбол

«Спартак» сыграет последний матч в этом году

13 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Московскому «Спартаку» предстоит встретиться с испанским «Вильярреалом».
Обновлено в 04:40
Футбол

ЦСКА получил предложения по Фернандесу, Чалову и Ахметову

Как стало известно Sport24 из источников в ЦСКА, московский клуб получил предложения по нескольким своим игрокам.
Обновлено в 05:24
Футбол

Защитник «Спартака» Боккетти подтвердил свое задержание на таможне

Обновлено в 10:58
Спорт

Орсер приедет на чемпионат России в Саранск вместе с Медведевой

Российская фигуристка Евгения Медведева приедет на чемпионат России в Саранск вместе со своим тренером канадцем Брайаном Орсером.
Обновлено в 11:24
Хоккей

«Сибирь» выменяла Миловзорова у «Автомобилиста»

Нападающий «Автомобилиста» Егор Миловзоров перешел в «Сибирь».
Обновлено в 10:35
Спорт

Пловец Кирилл Пригода стал чемпионом мира и установил мировой рекорд

В финале Кирилл преодолел дистанцию за 2 минуты 0,16 секунды, установив новый мировой рекорд.
Обновлено в 08:15
Спорт

В Увате проходят соревнования по биатлону

Обновлено в 09:12
Футбол

Карвахаль: «Реал» опозорился, допустив домашнее поражение

Защитник мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль прокомментировал результат матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с московским ЦСКА (0:3).
Обновлено вчера в 15:27
ещё по теме
Главное