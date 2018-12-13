с чего всё началось

Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция, перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году.

Напомним, что накануне комментатор Дмитрий Губерниев в своем Instagram сообщил о том, что в расположение российской национальной команды по биатлону прибыла австрийская полиция с обвинениями в нарушении антидопинговых правил рядом российских биатлонистов во время чемпионата мира 2017 года, который проводился в Хохфильцене.

Полиция Австрии не подтвердила обвинения сборной России по биатлону

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