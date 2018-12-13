Напомним, что накануне комментатор Дмитрий Губерниев в своем Instagram сообщил о том, что в расположение российской национальной команды по биатлону прибыла австрийская полиция с обвинениями в нарушении антидопинговых правил рядом российских биатлонистов во время чемпионата мира 2017 года, который проводился в Хохфильцене.

Вести.Ru вчера в 21:23