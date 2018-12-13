Спорт
Полиция Австрии не подтвердила обвинения сборной России по биатлону
Полиция Австрии не подтвердила обвинения сборной России по биатлонуВести.Ruвчера в 21:23
Напомним, что накануне комментатор Дмитрий Губерниев в своем Instagram сообщил о том, что в расположение российской национальной команды по биатлону прибыла австрийская полиция с обвинениями в нарушении антидопинговых правил рядом российских биатлонистов во время чемпионата мира 2017 года, который проводился в Хохфильцене.
Вести.Ruвчера в 21:23
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Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция, перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году.
— Дмитрий Губерниев, российский телеведущийТАСС вчера в 17:08
с чего всё началось
Как сообщил в своем Instagram телекомментатор Дмитрий Губерниев, в расположение сборной России по биатлону в Хохфильцене, где сегодня стартует второй этап Кубка мира, накануне «нагрянула австрийская полиция».Коммерсантъ02:45
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С допроса на гонку, а потом – опять на допрос. Австрийский кошмар сборной России
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