Спорт
Полиция Австрии не подтвердила обвинения сборной России по биатлону
Полиция Австрии не подтвердила обвинения сборной России по биатлонуГазета.Ru01:37
Известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что накануне второго этапа Кубка мира по биатлону в расположение сборной России в Хохфильцене ворвалась австрийская полиция и обвинила девятерых людей в нарушении антидопинговых правил.
Газета.Ru01:37
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Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция, перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году.
— Дмитрий Губерниев, российский телеведущийТАСС вчера в 17:08
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