Спорт

Полиция Австрии не подтвердила обвинения сборной России по биатлону
Газета.Ru
01:37

Известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что накануне второго этапа Кубка мира по биатлону в расположение сборной России в Хохфильцене ворвалась австрийская полиция и обвинила девятерых людей в нарушении антидопинговых правил.
Газета.Ru01:37
Дмитрий Губерниев
Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция, перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году.
— Дмитрий Губерниев, российский телеведущийТАСС вчера в 17:08

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Российский телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», главный редактор Объединённой дирекции спортивных телеканалов ВГТРК. Лауреат премии ТЭФИ в 2007 и 2015 годах.
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