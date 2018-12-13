Спорт
СБР подтвердил посещение австрийской полицией российских спортсменов
СБР подтвердил посещение австрийской полицией российских спортсменовRT на русском01:58
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что австрийская полиция была в расположении российской команды и обвинила биатлонистов в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году.
RT на русском01:58
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Спорт
Австрийская полиция допросит российских биатлонистов
Предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года ряду российских биатлонистов и тренеров.
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