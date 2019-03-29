Происшествия

После ДТП на Можайском шоссе в Москве уволили полицейскогоРБК 10:05

После ДТП на Можайском шоссе, в результате которого погибли женщина и девочка, уволили инспектора ГИБДД. Еще одного сотрудника, также находившегося на месте аварии, предупредили о неполном служебном соответствии. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, передает ТАСС.
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Владимир Колокольцев
Еще раз такое повторится, будет еще один подобный случай — начальник ГИББД Москвы лишится своей должности.
— Владимир Колокольцев, российский политикРИА Новости 09:37

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После ДТП на Можайском шоссе уволили полицейского

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Владимир Колокольцев
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр внутренних дел Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Генерал полиции Российской Федерации. Начальник Главного управления МВД России по г. Москве с 24 марта 2011 по 21 мая 2012 года, начальник Главного управления внутренних дел Москвы с 7 сентября 2009 года по 24 марта 2011 года.
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