После ДТП на Можайском шоссе в Москве уволили полицейскогоРБК 10:05

Еще раз такое повторится, будет еще один подобный случай — начальник ГИББД Москвы лишится своей должности.

После ДТП на Можайском шоссе, в результате которого погибли женщина и девочка, уволили инспектора ГИБДД. Еще одного сотрудника, также находившегося на месте аварии, предупредили о неполном служебном соответствии. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, передает ТАСС.

После ДТП на Можайском шоссе в Москве уволили полицейского

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