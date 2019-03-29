Начальника ГИБДД Москвы наказали после ДТП на Можайском шоссеNews.ru 10:04

Еще раз такое повторится, будет еще один подобный случай — начальник ГИББД Москвы лишится своей должности.

Начальник управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко получил выговор после смертельного ДТП на Можайском шоссе в столице. Кроме того, были уволены ряд офицеров, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. По результатам служебной проверки лишился работы инспектор ДПС капитан полиции Олег Новосёлов.

Начальника ГИБДД Москвы наказали после ДТП на Можайском шоссе

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