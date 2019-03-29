Происшествия
Начальника ГИБДД Москвы наказали после ДТП на Можайском шоссеNews.ru 10:04
Начальник управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко получил выговор после смертельного ДТП на Можайском шоссе в столице. Кроме того, были уволены ряд офицеров, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. По результатам служебной проверки лишился работы инспектор ДПС капитан полиции Олег Новосёлов.
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Еще раз такое повторится, будет еще один подобный случай — начальник ГИББД Москвы лишится своей должности.
— Владимир Колокольцев, российский политикРИА Новости 09:37
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