Происшествия
Полицейского уволили после ДТП на Можайском шоссеИзвестия 12:42
Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что после ДТП, которое произошло в ночь на 25 марта на Можайском шоссе в Москве, капитан Олег Новоселов был уволен из полиции, а несколько других сотрудников понесли дисциплинарное наказание. Об этом в пятницу, 29 марта, сообщает «РИА Новости».
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Еще раз такое повторится, будет еще один подобный случай — начальник ГИББД Москвы лишится своей должности.
— Владимир Колокольцев, российский политикРИА Новости 09:37
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