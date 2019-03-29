Происшествия

Полицейского уволили после ДТП на Можайском шоссеИзвестия 12:42

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что после ДТП, которое произошло в ночь на 25 марта на Можайском шоссе в Москве, капитан Олег Новоселов был уволен из полиции, а несколько других сотрудников понесли дисциплинарное наказание. Об этом в пятницу, 29 марта, сообщает «РИА Новости».
Читать в источнике
Владимир Колокольцев
Еще раз такое повторится, будет еще один подобный случай — начальник ГИББД Москвы лишится своей должности.
— Владимир Колокольцев, российский политикРИА Новости 09:37

Подробнее о событии

Увидеть Москву и умереть. Подозреваемого в смерти женщины и девочки водителя Gelandewagen этапируют из Чечни в столицу

Телеканал 360°17:35

Полицейского уволили после ДТП на Можайском шоссе

Вечерняя Москва13:57

Руководство и сотрудники ГИБДД Москвы наказаны за смертельное ДТП на Можайке

Интерфакс09:24

После ДТП на Можайском шоссе уволили полицейского

РИА Новости10:35

Глава столичной ГИБДД и ряд офицеров понесли наказания после ДТП на Можайском шоссе

ТАСС10:08

Начальник ГИБДД Москвы и ряд офицеров наказаны за ДТП на Можайке

Москва 2409:31

Главу столичной ГИБДД привлекли к дисциплинарной ответственности после аварии на Можайском шоссе

Агентство Москва11:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 20:49, Ашберн
Армия и оружие

Истребители ВВС Великобритании сопроводили российские Ту-160

Обновлено в 20:29
Происшествия

В Ингушетии распустили батальон ППС, вставший на сторону митингующих

Обновлено в 07:17
Политика

Медведев прокомментировал дело Абызова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Учителя ОБЖ уволили за аморальное поведение

Обновлено в 13:17
Политика

Сербия начинает строить свой участок «Турецкого потока»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что работы на сербском участке газопровода «Турецкий поток» начнутся со дня на день.
Обновлено в 19:03
Общество

Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл

Житель Саратова отсудил у отказавшему ему в должности хостес ресторана 50 тысяч рублей компенсации из-за дискриминации по половому признаку.
Обновлено в 13:31
Политика

Президент РФ наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Глава российского государства Владимир Путин наградил спикера верхней палаты парламента Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 07:12
Политика

Генпрокурор США назвал срок передачи доклада Мюллера конгрессу

Минюст США планирует передать конгрессу отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в середине апреля, «если не раньше».
Обновлено в 17:00
Общество

Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих

Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым Предполагается, что военнослужащий покончил с собой.
Обновлено в 04:39
Политика

США подготовили новые санкции против России

Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 11:05
Наука

Ученые нашли способ защитить человека от комаров

Как известно, комары находят людей по запаху молочной кислоты, которая входит в состав человеческого пота.
Обновлено в 06:15
Общество

Фанаты проводили Кита Флинта в последний путь аплодисментами

Фанаты британского коллектива The Prodigy проводили лидера группы Кита Флинта в последний путь в Брейнтри, графстве Эссекс, передаёт SkyNews.
Обновлено в 18:23
Армия и оружие

Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных

США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
Политика

Президент Сербии вновь привел в пример Косово, говоря про Крым

Президент Сербии Александр Вучич вновь привел в пример ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено в 19:50
Происшествия

На северо-востоке Москвы четырех человек спасли из горящей квартиры

Пожарные спасли из горящей квартиры на северо-востоке Москвы четверых человек, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
Обновлено в 20:28
Политика

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук

Обновлено в 19:49
Происшествия

Один человек ранен в результате стрельбы близ станции МЦК в Москве

Обновлено в 09:17
Экономика

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации

Обновлено в 07:49
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Политика

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
Политика

Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского

Обновлено в 13:24
Общество

Умер журналист Максим Ковальский

Обновлено в 17:39
Политика

В Венесуэле вновь произошли масштабные отключения электричества

В Венесуэле в очередной раз произошли масштабные отключение электричества. Авария затронула двадцать один регион страны.
Обновлено в 20:18
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Обновлено в 16:17
Футбол

Вратарь «Арсенала» Левашов получил травму в матче с «Крыльями Советов»

Обновлено в 12:12
Политика

Порошенко уточнил свои слова о «нормандском» саммите после выборов

Президент Украины Петр Порошенко уточнил, что будет инициировать саммит в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) после выборов главы украинского государства.
Обновлено в 15:52
Наука

Изменение климата склонило южно-европейских неандертальцев к каннибализму

Неандертальцы, жившие в период межледниковья 128–117 тысяч лет назад на юге Европы, возможно, были каннибалами по необходимости.
Обновлено в 10:21
Политика

Хезер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепартамента США

Глава пресс-службы Государственного департамента США Хезер Науэрт оставила свой пост и перешла на работу в программу Фулбрайта – образовательную программу, которую основал в 1946 году сенатор США Джеймс Уильям Фулбрайт.
Обновлено в 19:10
Кино

Умер актер из «бондианы» и «Звездных войн» Шэйн Риммер

Обновлено в 12:35
ещё по теме
Владимир Колокольцев
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр внутренних дел Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Генерал полиции Российской Федерации. Начальник Главного управления МВД России по г. Москве с 24 марта 2011 по 21 мая 2012 года, начальник Главного управления внутренних дел Москвы с 7 сентября 2009 года по 24 марта 2011 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное