Полицейского уволили после ДТП на Можайском шоссеИзвестия 12:42

Еще раз такое повторится, будет еще один подобный случай — начальник ГИББД Москвы лишится своей должности.

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Полицейского уволили после ДТП на Можайском шоссе

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