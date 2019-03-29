Происшествия
Полицейского уволили после ДТП на МожайкеГазета.Ru 10:58
Ранее сообщалось, что виновник аварии на Можайке сдался полиции. 25 марта уроженец Чечни Муслим Джамбеков на дорогой иномарке протаранил автомобиль с семьей из Смоленска и скрылся с места ДТП.
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Еще раз такое повторится, будет еще один подобный случай — начальник ГИББД Москвы лишится своей должности.
— Владимир Колокольцев, российский политикРИА Новости 09:37
с чего всё началось
Несколько руководителей и сотрудников ГИБДД Москвы наказаны по итогам служебной проверки после аварии на Можайском шоссе с двумя жертвами, виновник которой сбежал с места происшествия. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев журналистам в пятницу.Интерфакс09:24
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