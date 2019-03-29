Происшествия

Полицейского уволили после ДТП на МожайкеГазета.Ru 10:58

Ранее сообщалось, что виновник аварии на Можайке сдался полиции. 25 марта уроженец Чечни Муслим Джамбеков на дорогой иномарке протаранил автомобиль с семьей из Смоленска и скрылся с места ДТП.
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Владимир Колокольцев
Еще раз такое повторится, будет еще один подобный случай — начальник ГИББД Москвы лишится своей должности.
— Владимир Колокольцев, российский политикРИА Новости 09:37
с чего всё началось

Руководство и сотрудники ГИБДД Москвы наказаны за смертельное ДТП на Можайке

Несколько руководителей и сотрудников ГИБДД Москвы наказаны по итогам служебной проверки после аварии на Можайском шоссе с двумя жертвами, виновник которой сбежал с места происшествия. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев журналистам в пятницу.
Интерфакс09:24

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Руководители и сотрудники ГИБДД наказаны после смертельного ДТП на Можайке

Вечерняя Москва11:03

Начальник ГИБДД Москвы и ряд офицеров наказаны за ДТП на Можайке

Москва 2409:31

Глава столичной ГИБДД и ряд офицеров понесли наказания после ДТП на Можайском шоссе

ТАСС10:08

После ДТП на Можайском шоссе в Москве уволили полицейского

РБК10:05

Сотрудника ГИБДД, отпустившего лихача на Gelandewagen с места ДТП, уволили

РИА Новости10:35

Руководство и сотрудники ГИБДД Москвы наказаны за смертельное ДТП на Можайке

Интерфакс09:24

Несколько руководителей ГИБДД Москвы наказаны за смертельное ДТП на Можайском шоссе

Говорит Москва09:37
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
Происшествия

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Владимир Колокольцев
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр внутренних дел Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Генерал полиции Российской Федерации. Начальник Главного управления МВД России по г. Москве с 24 марта 2011 по 21 мая 2012 года, начальник Главного управления внутренних дел Москвы с 7 сентября 2009 года по 24 марта 2011 года.
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