Происшествия
После ДТП на Можайке уволили полицейскогоРИА Новости 10:35
Одного из инспекторов ГИБДД, разбиравших ДТП на Можайском шоссе в Москве, уволили, а его коллег и начальников дисциплинарно наказали, заявил журналистам глава МВД Владимир Колокольцев. Он отметил, что офицеры нарушили порядок действий на месте ДТП со смертельным исходом.
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Еще раз такое повторится, будет еще один подобный случай — начальник ГИББД Москвы лишится своей должности.
— Владимир Колокольцев, российский политикРИА Новости 09:37
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