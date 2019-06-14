Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и ТаиландеИзвестия 01:50
Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде. О распоряжении министра полицейским сообщили 12 июня, пишет «Коммерсантъ». Полицейским запретили выезжать за границу в 2014 году, как и сотрудникам других ведомств.
Читать в источнике
Оценить106
с чего всё началось
Глава МВД Владимир Колокольцев издал распоряжение, благодаря которому сотрудники внутренних дел получили возможность отдыхать в Турции и Таиланде. Выезжать за границу полицейским, как и сотрудникам других силовых ведомств, запретили еще в 2014 году.Коммерсантъвчера в 15:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 05:13, Ашберн
Гаджеты
Realme решила завоевать российский рынок смартфонов низкими ценами
«Отпочковавшаяся» в прошлом году от OPPO, компания Realme решила выйти на российский рынок с тремя моделями: Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.
Обновлено вчера в 17:06
Общество
Андрей Разин оценил состояние Бари Алибасова
Обновлено в 04:11
Общество
На Москву надвигается гроза с градом
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Общество
Собчак возмутили слова Малышевой о детях с отсталостью
Обновлено в 04:52
Происшествия
Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери
Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.
Обновлено в 04:51
Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов
Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».
Обновлено вчера в 17:13
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина разводится с мужем
Звезда сериала «Кухня» поблагодарила супруга за поддержку, но отметила, что им обоим нужно двигаться дальше самостоятельно.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
Историческое здание загорелось в центре Москвы
В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:43
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Обновлено вчера в 11:49
Политика
Путин повысил зарплаты российским судьям
В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
Обновлено вчера в 21:45
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
СБУ обвинила Кремль в крушении украинского Ил-76 под Луганском в 2014 году
В октябре прошлого года глава СБУ Грицак заявил, что самолет Ил-76 с десантниками ВСУ в июне 2014 года под Луганском сбили бойцы частной военной компании "Вагнера".
Обновлено в 03:26
Политика
Новак заявил, что Россия готова возобновить поставки газа на Украину
Как сообщал Лайф, в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что продление договорённостей о транзите российского газа через территорию Украины должно быть основано на прагматизме и отказе от бессмысленных судебных споров.
Обновлено вчера в 11:43
Общество
Российские пользователи сообщают о сбое в работе «ВКонтакте»
Сообщившие о проблемах пользователи чаще всего жалуются на работу сайта соцсети (71%), отправку и получение сообщений (19%), а также вход в свой аккаунт (9%).
Обновлено в 04:18
Футбол
Сборная России по футболу поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА
Обновлённая версия рейтинга 14 июня опубликована на сайте организации. Сборная России поднялась с 46-го на 43-е место.
Обновлено в 04:58
Общество
Трансляция из вольеров панд в Московском зоопарке заработает с 1 июля
Московский зоопарк запустит трансляцию из вольеров больших панд с 1 июля.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
«Суд апелляционной инстанции вынес новый приговор и уточнил, что действия подсудимых следует квалифицировать по пункту «а» части 1 статьи 213 УК», — отметил представитель Мосгорсуда.
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
В Екатеринбурге посетителей ТЦ эвакуировали из-за возгорания
Посетителям ТЦ "Карнавал" в Екатеринбурге пришлось сегодня эвакуироваться.
Обновлено в 04:03
Гаджеты
Huawei добавила рекламу на экран блокировки смартфонов
Кажется, давление со стороны США вредит Huawei гораздо сильнее, чем мы думали: компания начала добавлять рекламу на экран блокировки своих смартфонов.
Обновлено в 04:10
Религия
Патриарх увидел политику в споре из-за храма в Екатеринбурге
Обновлено в 05:06
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Технологии
Абонентам «Билайна» снизили скорость доступа к сервисам Mail.ru
Абоненты "Билайна" ("Вымпелком") в России сообщают о проблемах с доступом к интернет-сервисам, принадлежащим холдингу Mail.ru Group.
Обновлено в 02:53
Игры
Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords
Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено вчера в 16:35
Финансы
«Коммерсантъ» рассказал о выдаче кредитных карт школьникам
Участники рынка рассказали изданию, что в последнее время участились случаи выдачи кредитных карт неработающим заемщикам, которым недавно исполнилось 18 лет.
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Первые жители ДНР прибыли в Россию для получения гражданства
24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения паспортов России жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Якутии на военно-полевых сборах погиб студент
8 июня 2019 года во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание.
Обновлено вчера в 21:12
Футбол
Тите: «В медиа о Неймаре говорят больше, чем в сборной Бразилии»
Главный тренер сборной Бразилии Тите ответил на вопрос о том, насколько значима потеря нападающего Неймара в свете предстоящего Кубка Америки.
Обновлено в 03:06
Общество
Российских школьников избавят от тяжелых рюкзаков
Глава Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон заявил, что российские школьники перестанут носить в школу тяжелые рюкзаки с учебниками, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Общество
Глава города Мыски в Кемеровской области подал в отставку
Обновлено в 01:50