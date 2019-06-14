Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и ТаиландеИзвестия 01:50
Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде. О распоряжении министра полицейским сообщили 12 июня, пишет «Коммерсантъ». Полицейским запретили выезжать за границу в 2014 году, как и сотрудникам других ведомств.
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с чего всё началось
Глава МВД Владимир Колокольцев издал распоряжение, благодаря которому сотрудники внутренних дел получили возможность отдыхать в Турции и Таиланде. Выезжать за границу полицейским, как и сотрудникам других силовых ведомств, запретили еще в 2014 году.Коммерсантъвчера в 15:15
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