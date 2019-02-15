Технологии

Полицейским Москвы могут выдать очки с распознаванием лицLife.ru 05:00

Столичная мэрия заказывает разработку очков дополненной реальности с функцией распознавания лиц. Гаджеты могут выдать московским полицейским, чтобы вычислять людей, находящихся в розыске.
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Мэрия Москвы закажет для полицейских очки с распознаванием лиц

Департамент информационных технологий (ДИТ) мэрии Москвы планирует создание для московской полиции очков дополненной реальности с технологией распознавания лиц. Об этом РБК рассказали два источника, участвующие в подготовке проекта, и собеседник в мэрии.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Мэрия Москвы закажет для полицейских очки с распознаванием лиц

РБКвчера в 23:00

Для московских полицейских разработают очки с технологией распознавания лиц

Эхо Москвы00:32

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URA.Ru01:00

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Эксперт рассказал о принципах работы виртуальных очков

Вечерняя Москва07:46

Какие современные новшества появятся у московской полиции

Москва 2409:35
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 11:56, Ашберн
Происшествия

Основатель Baring Vostok отрицает причастность к хищению

Основатель инвесткомпании Baring Vostok Майкл Калви, который ранее был задержан в Москве, отрицает свою причастность к мошенничеству на 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:17
Политика

Трамп объявил о решении ввести режим ЧП в Соединенных Штатах

Введение режима ЧП позволит Трампу увеличить ассигнования на строительство заграждений на границе с Мексикой, поскольку в проекте бюджета, который рассматривается в конгрессе, на эти цели выделено только $1,375 млрд вместо запрошенных президентом $5,7 млрд.
Обновлено в 10:58
Политика

Таможня предложила расширить продуктовое эмбарго

Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает расширить перечень сельскохозяйственной продукции и продовольствия, запрещенных к ввозу из США, Евросоюза и ряда других стран.
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Орешкин рассказал, за что его не любят в кабмине

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что его "не любят" в правительстве за позицию по оптимизации работы министерств, призывающую к пересмотру их деятельности в пользу выхода из "зоны комфорта".
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Политика

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Дипломаты Евросоюза согласовали персональные санкции в отношении нескольких россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Автоматика остановила новейший блок Ленинградской АЭС — 2

Автоматика остановила новейший блок № 1 Ленинградской АЭС — 2, который был построен по современному российскому проекту и сдан в промышленную эксплуатацию в конце прошлого года.
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Происшествия

На полигоне под Воронежем нашли мертвым солдата-срочника

В пресс-службе добавили, что смерть солдата наступила во время полевого выхода на военном полигоне.
Обновлено в 03:35
Хоккей

Команда Путина и Лукашенко выиграла в хоккей со счетом 16:1

Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в тренировочном хоккейном матче в Сочи.
Обновлено в 09:36
Происшествия

В Сургуте задержали смертников со взрывчаткой

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) силовики задержали нескольких человек, у которых при себе были пояса смертников и огнестрельное оружие.
Обновлено в 10:35
Экономика

В Сбербанке предупредили о мошенничестве с подделкой голоса

В ближайшие полгода мошенники начнут применять программы не только для подмены номера телефона, но и для подделки голоса, заявил на Российском инвестиционном форуме (РИФ) в Сочи зампред правления банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».
Обновлено в 11:41
Хоккей

«Ак Барс» уверенно переиграл «Автомобилист» в КХЛ

В Екатеринбурге «Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Обновлено в 11:40
Кино

Владимир Машков объявил об уходе из кино

Обновлено в 07:43
Политика

Сурков и Бородай созвали совет донбасских добровольцев

В московском «Президент-Отеле» состоялось заседание совета донбасских командиров-добровольцев с участием помощника президента России Владислава Суркова и экс-премьера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Бородая.
Обновлено в 08:33
Происшествия

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В Сургуте задержали последователей «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России), против них возбудили уголовное дело.
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес

Певица Лолита возмущена размером своей пенсии

Певице Лолите Милявской в ноябре 2018 года исполнилось 55 лет, но она пока не получает никаких выплат, так как ей никак не могут подсчитать их ежемесячный размер.
Обновлено в 05:01
Политика

Захвативший «Стингер» в Афганистане офицер стал Героем России

Обновлено в 05:31
Экономика

Siemens и РФПИ проложат пути на Урале

ВСМ Екатеринбург — Челябинск соединит единственные российские города-миллионники, расположенные в пределах 200 км друг от друга, железнодорожной веткой длиной 209 км, сократив время в пути между городами до 1 часа 10 минут.
Обновлено в 11:03
Космос

Спутник-уборщик поймал макет космического мусора с помощью гарпуна

Во время испытаний спутник успешно захватил макет космического мусора с помощью гарпуна.
Обновлено в 09:33
Политика

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28 января США ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.
Обновлено в 09:57
Экономика

ПриватБанк заявил, что суд в Гааге поддержал его иск к России

Украинский ПриватБанк заявил, что арбитраж в Гааге поддержал его иск к России по потере активов в Крыму.
Обновлено в 09:41
Происшествия

По делу Арашуковых задержали Багаутдинова и Магомедова из «Газпрома»

В Дагестане задержан заместителя генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Даниялбек Багаутдинов и начальник отдела организации Курахма Магомедов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:52
Политика

Маас и Лавров обсудили строительство «Северного потока-2»

Главы внешнеполитических ведомств России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили аспекты строительства «Северного потока-2», урегулирование ситуации в Сирии, а также кризис на Украине.
Обновлено в 11:47
Общество

Смольный ищет советников губернатора с окладом 54 тысячи рублей

Работа оценивается в 54 тысячи рублей в месяц.
Обновлено в 11:48
Транспорт

Минтранс поддержал ужесточение наказания за превышение скорости

Минтранс направил в МВД России отзыв с поддержкой установки штрафа в 500 рублей за превышение ограничения скорости движения на 10-20 километров в час.
Обновлено в 11:16
Общество

Александр Беглов уволил глав трех районов Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку главы администрации Центрального района Андрея Хлуткова, главы администрации Василеостровского района Юлии Киселевой и главы администрации Красносельского района Виталия Черкашина.
Обновлено в 06:34
Музыка

Ургант снял пародию на поющих Дворковича и Ткачева

Телеведущий Иван Ургант снял пародию на видео, в котором экс-госслужащие поют песни в самолете.
Обновлено в 04:32
Спорт

Скелетонистка Елена Никитина стала первой на этапе Кубка мира

Обновлено в 11:20
Происшествия

Разговорчивого создателя «Новичка» обвинили в педофилии

Жителя Анапы Владимира Углева, рассказавшего журналистам о разработке отравляющего вещества «Новичок», обвинили в педофилии, передает «Русская служба BBC».
Обновлено в 07:34
Армия и оружие

Японские истребители сопроводили два Ту-95МС во время планового полёта

«На отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали истребители воздушных сил самообороны Японии», — добавили в ведомстве.
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На мэра города Иваново совершено нападение

Неизвестный мужчина совершил нападение на мэра города Иваново Владимира Шарыпова, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:41
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Артём Игоревич Кухаренко
Российский программист
Программист, разработчик алгоритма сервиса распознавания лиц FindFace, основатель и, до августа 2016 CEO компании NTechLab. Автор ряда научных статей по проблематике нейронных сетей.
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