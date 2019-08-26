с чего всё началось

В Анапе была изнасилована 17-летняя волейболистка. В надругательствах над несовершеннолетней девушкой подозреваются двое полицейских. В их отношении возбуждено уголовное дело, вследствие чего в местной полиции последовала череда увольнений.

Политика Трамп и Зеленский могут встретиться в Варшаве — Болтон Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться в Польше, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве, сообщило 27 августа издание «Украинская правда».

Технологии В Арктике открыли пять новых островов Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в бухте Визе у западного побережья Новой Земли.

Музыка Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна» Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».

Спорт Логинов подпишет контракт с Союзом биатлонистов России Трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов заявил, что подпишет контракт с Союзом биатлонистов России (СБР).

Происшествия Громкое дело врача-гинеколога из Новой Ляли вернули в прокуратуру Медицинского работника обвиняют в незаконном обороте и сбыте наркотических средств Новолялинский райсуд Свердловской области вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении врача-гинеколога Олега Баскакова, который обвиняется в незаконном обороте и сбыте наркотических средств пациентке.

Теннис Шарапова разгромно проиграла Серене Уильямс в первом круге US Open Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла представительнице США Серене Уильямс в матче первого круга Открытого чемпионата США — US Open.

Здоровье В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.

Политика В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".

Политика Сотрудники СБУ заблокировали Верховную раду Спикер добавил, что следователи заблокировали работу компьютерного центра и запретили входить в помещение, а также заблокировали систему сенсорных кнопок для голосования.

Политика Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Футбол Сарри дебютирует как наставник «Ювентуса» в матче с «Наполи» Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри рассчитывает дебютировать в чемпионате Италии как наставник "бьянконери" в игре с неаполитанским "Наполи", бывшей командой, которую он тренировал.

Музыка Тейлор Свифт получила главную награду MTV Video Music Awards-2019 Американская поп-исполнительница Тейлор Свифт получила главную награду на премии MTV Video Music Awards-2019 за клип на песню You Need To Calm Down.

Общество В Роскачестве предупредили об опасности покупки продуктов с рук Покупка пищевой продукции с рук или изготовленной кустарным способом может быть опасна для здоровья, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

Общество Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.

Общество Минтруд предложил пристраивать в семьи одиноких стариков Министерство труда России выступило с предложением пристраивать одиноких пожилых людей в семьи.

Шоу-бизнес Певица Си Си Кетч выступила на юбилее жены алтайского депутата Вечеринка в честь юбилея супруги депутата Заксобрания Алтая прошла в шатре «Монблан» на горнолыжном комплексе «Авальман» в Барнауле, пишет Telegram-канал «Барнаульский нытик».

Общество Росгвардия через сайт HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве Росгвардия через сайт поиска работы HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве.

Кино В Marvel появится первый супергерой-гей Сюжет фильма «Вечные» повествует о расе сверхлюдей. Они защищают Землю от другой расы, которая вражески настроена против нашей планеты.

Армия и оружие Американские военные проехались на российских танках Т-80 Американские военные прокатились на "летающих" танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Фотографии солдатов появились в сети.

Политика Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.

Экономика Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX 8 Лизинговая дочерняя структура "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" (АКС) подала иск к Boeing о расторжении контракта на поставку 35 лайнеров 737 MAX 8 и требует выплатить 110 миллионов долларов.

Политика Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки над его женой Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на оскорбления его супруги, к которым присоединился президент Бразилии Жаир Болсонару.

Экономика В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Политика Российский космонавт Виноградов объяснил отказ Европы от ракет «Союз» 26 августа стало известно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Авто Renault снизила цены на кузовные запчасти Duster Компания Renault снизила цены на ключевые кузовные детали для кроссовера Renault Duster первого поколения.