Происшествия
Газета.RuНазваны имена полицейских, принудивших к сексу 17-летнюю волейболистку
В Анапе была изнасилована 17-летняя волейболистка. В надругательствах над несовершеннолетней девушкой подозреваются двое полицейских. В их отношении возбуждено уголовное дело, вследствие чего в местной полиции последовала череда увольнений.
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с чего всё началось
Против двух анапских полицейских возбудили уголовное дело о принуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера (часть 2 статьи 133 УК), сообщается на сайте управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.Медиазонавчера в 14:48
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Появилось видео «прелюдии» сексуального преступления против несовершеннолетней в Анапе
Анапское Черноморье03:26
В отношении участвующих в насилии над девушкой в Анапе полицейских возбудили уголовное дело
Коммерсантъ Краснодарвчера в 12:55
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Американская поп-исполнительница Тейлор Свифт получила главную награду на премии MTV Video Music Awards-2019 за клип на песню You Need To Calm Down.
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