с чего всё началось

Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.

Экономика В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика МС-21 совершил первый демонстрационный полет на авиасалоне МАКС Interfax-Russia.ru - Опытный пассажирский самолет МС-21-300 совершил демонстрационный полет на авиасалоне МАКС-2019, передал корреспондент "Интерфакса".

Здоровье В ГД уволившихся врачей Нижнего Тагила обвинили в саботаже Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин прокомментировал массовое увольнение хирургов из одной из городских больниц.

Здоровье Жители Ставрополья в день выборов смогут проверить свое здоровье Проголосовав на выборах губернатора, местные жители смогут проверить свое здоровье, сообщила во вторник пресс-служба администрации Минераловодского городского округа.

Авто На МАКС впервые представили вертолет в стиле Aurus На авиасалоне МАКС впервые представили вертолет Ансат с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике автомобильного бренда Aurus.

Политика Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз» В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".

Политика Макрон заявил, что Франции нужно построить новые отношения с Россией Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что государству необходимо глубоко переосмыслить и построить новые отношения с Россией.

Происшествия Генпрокуратура попросила возбудить дело против сотрудников «Крестов» Генпрокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовного дела против сотрудников СИЗО «Кресты», где заключённого избили сокамерники.

Политика Верховную Раду заблокировали следователи ГБР и СБУ В Верховную Раду пришли с обысками следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).

Технологии На Белоярскую АЭС поставили первую партию топлива «АЭС будущего» ТВЭЛ (входит в "Росатом") поставила на Белоярскую АЭС первую партию смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива, сообщила пресс-служба компании.

Политика Пушков ответил на заявление сенатора США об отказе в российской визе Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова сенатора США Рона Джонсона, который заявил, что Россия отказала ему в визе.

Экономика Минфин и ЦБ расскажут об изменении системы пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Политика 100 дней президентства: чем успел запомниться Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой 100-й день работы в должности.

Происшествия ЕСПЧ присудил родственникам Магнитского компенсацию от РФ Компенсацию, решил суд, должны получить мать и вдова Магнитского. Решение суда еще не вступило в силу.

Шоу-бизнес Муж Гагариной показал микс клипов Пугачевой и 50 Cent Муж Полины Гагариной показал оригинальный микс клипов Аллы Пугачевой и 50 Cent со Snoop Dogg.

Политика Зеленский выбрал нового премьера Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту кандидатуру заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны.

Футбол «Олимпиакос» показал подготовку к матчу с «Краснодаром» Греческий футбольный клуб «Олимпиакос» показал как готовиться к второму матчу плей-офф квалификации Лиги чемпионов с российским «Краснодаром».

Армия и оружие ВСУ обстреляли из танков село Коминтерново на юге Донбасса Вооруженные силы Украины обстреляли из танков село Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Политика Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.

Общество В «Москва-Сити» собираются переехать еще 14 министерств В "Москва-Сити", создававшийся в свое время как деловой центр, вслед за Минэкономики, Минпромторгом и Минкомсвязи собираются переехать еще 14 министерств, за исключением силового блока и МИДа, пишет газета "Коммерсант".

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Шоу-бизнес Сергей Жигунов прокомментировал слухи о раке у Анастасии Заворотнюк Анастасия пока не спешит комментировать слухи о своем смертельном заболевании, однако ее коллега и бывший любовник, актер Сергей Жигунов, согласился поговорить с журналистами на эту тему.

Музыка Композитора Skyrim Джереми Соула обвинили в изнасиловании Инди-разработчик Натали Лоухэд обвинила композитора Джереми Соула в изнасиловании.

Культура Петру Мамонову предстоит еще одна операция "Петю перевели в кардиологическое отделение, через тридцать дней будет еще одна операция", - рассказала РИА Новости супруга легенды Ольга Мамонова.