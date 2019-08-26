Происшествия

Газета.RuГазета.RuПолицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки

Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
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с чего всё началось
Против двух анапских полицейских возбудили уголовное дело о принуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера (часть 2 статьи 133 УК), сообщается
 на сайте управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.
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В крови 17-летней спортсменки, которую полицейские вынудили заняться сексом на пляже в Краснодарском крае, нашли алкоголь

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В отношении участвующих в насилии над девушкой в Анапе полицейских возбудили уголовное дело

Коммерсантъ Краснодарвчера в 12:55
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