Происшествия
Газета.RuПолицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Читать в источнике
Оценить331
с чего всё началось
Против двух анапских полицейских возбудили уголовное дело о принуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера (часть 2 статьи 133 УК), сообщается на сайте управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.Медиазонавчера в 14:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Появилось видео «прелюдии» сексуального преступления против несовершеннолетней в Анапе
Анапское Черноморье03:26
В отношении участвующих в насилии над девушкой в Анапе полицейских возбудили уголовное дело
Коммерсантъ Краснодарвчера в 12:55
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 07:43, Ашберн
Происшествия
В Дагестане в аварии с маршруткой погибли два человека
Российская газета 04:31
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Политика
МС-21 совершил первый демонстрационный полет на авиасалоне МАКС
Interfax-Russia.ru - Опытный пассажирский самолет МС-21-300 совершил демонстрационный полет на авиасалоне МАКС-2019, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс - Россия 06:42
Здоровье
В ГД уволившихся врачей Нижнего Тагила обвинили в саботаже
Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин прокомментировал массовое увольнение хирургов из одной из городских больниц.
Труд 06:13
Здоровье
Жители Ставрополья в день выборов смогут проверить свое здоровье
Проголосовав на выборах губернатора, местные жители смогут проверить свое здоровье, сообщила во вторник пресс-служба администрации Минераловодского городского округа.
ТАСС 05:32
Авто
На МАКС впервые представили вертолет в стиле Aurus
На авиасалоне МАКС впервые представили вертолет Ансат с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике автомобильного бренда Aurus.
Российская газета 03:45
Политика
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости вчера в 13:27
Политика
Макрон заявил, что Франции нужно построить новые отношения с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что государству необходимо глубоко переосмыслить и построить новые отношения с Россией.
iReactor 06:12
Происшествия
Генпрокуратура попросила возбудить дело против сотрудников «Крестов»
Генпрокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовного дела против сотрудников СИЗО «Кресты», где заключённого избили сокамерники.
News.ru 07:01
Политика
Верховную Раду заблокировали следователи ГБР и СБУ
В Верховную Раду пришли с обысками следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).
Lenta.ru 07:31
Технологии
На Белоярскую АЭС поставили первую партию топлива «АЭС будущего»
ТВЭЛ (входит в "Росатом") поставила на Белоярскую АЭС первую партию смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива, сообщила пресс-служба компании.
РИА Новости 04:40
Политика
Пушков ответил на заявление сенатора США об отказе в российской визе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова сенатора США Рона Джонсона, который заявил, что Россия отказала ему в визе.
Газета.Ru 07:08
Экономика
Минфин и ЦБ расскажут об изменении системы пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Футбол
Гол Лукаку помог «Интеру» крупно обыграть «Лечче»
Матч ТВ вчера в 16:43
Политика
100 дней президентства: чем успел запомниться Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой 100-й день работы в должности.
Мойка78 05:02
Происшествия
ЕСПЧ присудил родственникам Магнитского компенсацию от РФ
Компенсацию, решил суд, должны получить мать и вдова Магнитского. Решение суда еще не вступило в силу.
REGNUM 05:33
Шоу-бизнес
Муж Гагариной показал микс клипов Пугачевой и 50 Cent
Муж Полины Гагариной показал оригинальный микс клипов Аллы Пугачевой и 50 Cent со Snoop Dogg.
Дни24 07:22
Политика
Зеленский выбрал нового премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту кандидатуру заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны.
BFM.ru 06:52
Футбол
«Олимпиакос» показал подготовку к матчу с «Краснодаром»
Греческий футбольный клуб «Олимпиакос» показал как готовиться к второму матчу плей-офф квалификации Лиги чемпионов с российским «Краснодаром».
МК-Спорт 05:11
Армия и оружие
ВСУ обстреляли из танков село Коминтерново на юге Донбасса
Вооруженные силы Украины обстреляли из танков село Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Известия 06:08
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Общество
В «Москва-Сити» собираются переехать еще 14 министерств
В "Москва-Сити", создававшийся в свое время как деловой центр, вслед за Минэкономики, Минпромторгом и Минкомсвязи собираются переехать еще 14 министерств, за исключением силового блока и МИДа, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 02:50
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов прокомментировал слухи о раке у Анастасии Заворотнюк
Анастасия пока не спешит комментировать слухи о своем смертельном заболевании, однако ее коллега и бывший любовник, актер Сергей Жигунов, согласился поговорить с журналистами на эту тему.
Bimru.ru 03:27
Музыка
Композитора Skyrim Джереми Соула обвинили в изнасиловании
Инди-разработчик Натали Лоухэд обвинила композитора Джереми Соула в изнасиловании.
Cyber.sports.ru 02:53
Армия и оружие
На Украине заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
RT на русском 04:28
Культура
Петру Мамонову предстоит еще одна операция
"Петю перевели в кардиологическое отделение, через тридцать дней будет еще одна операция", - рассказала РИА Новости супруга легенды Ольга Мамонова.
Российская газета 06:08
Политика
«Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре
Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».
REGNUM 01:11