с чего всё началось

Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.

Армия и оружие Американские военные прокатились на российском танке Т-80 Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.

Фигурное катание Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде-2020 Российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Происшествия В Дагестане в ДТП с пассажирской «Газелью» погибли два человека Два человека погибли, восемь пострадали в результате ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по республике.

Происшествия Против Абызова возбудили новое уголовное дело СКР возбудил новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

Политика «Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».

Здоровье Гражданка США специально приехала рожать в Кемерово Врач-акушер-гинеколог Наталья Силиванова, которая вела послеродовой период жительницы США отметила, что за 40-летний стаж работы это не первый случай, когда в кемеровский роддом специально приезжают беременные женщины из других стран.

Происшествия ЕСПЧ обязал выплатить родным Магнитского €34 тысячи Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил выплатить родственникам аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского € 34 тысячи в качестве моральной компенсации, передает РИА "Новости" Уточняется, что суд решил, что условия его содержания под стражей подпадают под статью Конвенции, запрещающую пытки.

Происшествия В Японии при восхождении на гору Фудзи погибла россиянка Гражданка России погибла во время восхождения на самую знаменитую в Японии гору Фудзи, сообщило агентство Киодо.

Политика Волкер рассказал, что Зеленский должен сделать до встречи с Трампом Вашингтон ждет, когда президент Украины Владимир Зеленский начнет выполнять предвыборные обещания и воплощать в жизнь заявления, которые звучат в настоящее время в ходе формирования нового правительства.

Экономика ФАС одобрила покупку «Трансконтейнера» компанией Абрамовича и Абрамова Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал, что ведомство одобрило ходатайство структуры Evraz на покупку 50%+2 акций «Трансконтейнера».

Космос «Союз МС-14» с роботом «Федором» пристыковался к МКС со второй попытки Стоит отметить, что на борту "Союза" находился первый российский человекоподобный робот "Федор" и стыковка произошла со второй попытки.

Происшествия Состояние пострадавшей в Турции девочки из РФ остается тяжелым Состояние 12-летней россиянки, которая пострадала во время купания в бассейне отеля "Санхилл" в Бодруме, остается крайне тяжелым.

Политика В Кремле назвали темы встречи Путина и Эрдогана в Москве Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече в Москве обсудят нынешнюю ситуацию на Украине и в Сирии.

Технологии В Сети на фото показали макет БПЛА «Охотник» с плоским соплом Ключевое внимание привлекает плоское сопло, если в ближайшее время начнут тестировать такую версию беспилотника, то это окажется настоящим техническим прорывом.

Политика ЦИК может распустить свой экспертный совет Научно-экспертный совет при ЦИК был официально сформирован только в прошлом году, хотя привлекать экспертов к своей работе Памфилова начала сразу после того, как возглавила избирком в 2016 г. Тогда же был упразднен Общественный научно-методический консультативный совет, который возглавлял предыдущий председатель Владимир Чуров.

Авто Hyundai показала кроссовер NEXO на топливных элементах в Шанхае На выставке Hyundai Hydrogen World-2019 в Шанхае компания Hyundai представила новый электрокроссовер Nexo с силовой установкой на водородных топливных элементах (FCEV).

Происшествия Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.

Общество На ярмарке в Брянске коров нарядили в форму красноармейцев На ежегодной ярмарке в Брянске разразился скандал — племенных коров облачили в форму красноармейцев.

Авто Mercedes-Benz завтра представит новый GLE Coupe На сегодняшний день информации о новом Mercedes-Benz GLE Coupe довольно мало.

Политика На Украину прибыл советник президента США Болтон Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев.