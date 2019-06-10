Происшествия
Полицейский начальник, чьи подчиненные задерживали журналиста Ивана Голунова, не видит ошибок в его делеЭхо Москвы 20:04
Щиров отрицает, что является владельцем земли в Подмосковье на 70 миллионов рублей. Об этом говорилось в расследовании проекта Baza и организации «Transparency International – Россия».
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Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко поделилась эротичным фото в Instagram
Обновлено в 17:03
Происшествия
Суд освободил по УДО правозащитника Титиева
Шалинский районный суд Чечни освободил по УДО главу чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, который был осуждён на четыре года за хранение наркотиков в крупном размере.
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Общество
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У родственников осуждённой в США россиянки Богданы Осиповой не хватает денег на оплату услуг американских адвокатов, работающих над подачей апелляции.
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Технологии
Директор МТС в Московском регионе о внедрении технологии 5G
Директор МТС в Московском регионе Игорь Егоров рассказал Ленте.ру, какие инновации мы увидим на ВДНХ и что сети нового формата дадут городу.
Обновлено в 11:53
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес
Дарья Мороз пришла на открытие «Кинотавра» в прозрачном мини-платье
Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.
Обновлено в 10:17
Происшествия
В Одессе при пожаре в психбольнице погибли шесть человек
В Одессе произошёл пожар в здании областной клинической психиатрической больницы, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 19:29
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
Обновлено в 07:26
Происшествия
Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного сна
Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного сна Состояние продюсера ухудшилось.
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Политика
Додон намерен аннулировать указ о роспуске парламента
Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что после консультаций с парламентскими фракциями он может аннулировать указ о роспуске парламента, поскольку он был подписан с нарушением существующей процедуры.
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Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено в 18:17
Происшествия
Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео
Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Общество
Рейтинг самых богатых губернаторов возглавил Паслер
Рейтинг самых богатых губернаторов России возглавил врио главы Оренбургской области Денис Паслер.
Обновлено в 04:15
Политика
Помпео от имени Трампа поздравил россиян с Днём России
Государственный секретарь США Майк Помпео от имени американского народа и президента Дональда Трампа поздравил россиян с Днём России, который отмечается 12 июня.
Обновлено в 18:00
ЖКХ
Начались масштабные работы по комплексному обустройству зеленой зоны Капотни
Капотня стала первым районом Москвы, в котором городские власти начали комплексное обустройство.
Обновлено в 15:33
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Политика
Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.
Обновлено в 18:39
Политика
СМИ сообщили о возможной отставке посла США в России Хантсмана
Американское издание The Atlantic 10 июня сообщило о возможной отставке посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено в 15:43
Происшествия
Небольшой самолет упал в Калифорнии
Обновлено в 17:24
Экономика
Силуанов объяснил снижение реальных доходов россиян
Снижение реальных доходов россиян связано с двумя факторами - ростом потребительского кредитования и сокращением теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Политика
Huawei нашел российскую замену Android
Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
Общество
Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей
Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
Обновлено в 09:18