Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в московском бареBFM.ru 06:23

Разнять дерущихся пытались охрана бара и местный участковый, также оказавшийся в этом заведении. Московская полиция начала проверку по факту драки между полицейскими на юге российской столицы. Об этом сообщили «Интерфаксу» в столичном главке МВД.
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Начата проверка по факту драки между полицейскими в московском баре

Интерфакс08:34

Драка полицейских в московском баре попала на видео

РИА Новости09:30

Драка полицейских в московском баре попала на видео

ТК Звезда05:45

В Москве полицейские устроили драку в кафе

ТАСС06:18

Проверка началась после драки полицейских на юге Москвы

Москва 2405:59

Полицейские устроили драку в московском баре. Видео

Телеканал 360°07:23

После драки полицейских на юге Москвы проводится проверка

Говорит Москва06:56
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Футбол

Локомотив — ЦСКА 1:1

Московский «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:56
Здоровье

Ежедневный завтрак снижает риск смерти от инфаркта

Обновлено в 13:02
Авто

Стали известны доступные модификации Renault Arkana

Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.
Обновлено вчера в 05:49
Политика

Иск о снятии Зеленского с выборов подали на Украине

Иск в Шестой апелляционный суд Киева против кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского подал украинский адвокат Андрей Хилько.
Обновлено в 12:59
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 10:12
Происшествия

В Омске двое детей утонули, провалившись под лед

Четверо детей провалились под лед искусственного водоема в Омске, одна девочка спаслась самостоятельно, мальчика достал очевидец, двое утонули, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено в 11:32
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Экономика

Сбербанк подтвердил переговоры о вхождении в капитал Rambler Group

Ранее в субботу РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что Сбербанк и Rambler Group согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-холдинга.
Обновлено в 13:47
Космос

JAXA показало результаты анализа астероида Рюгу аппаратом Hayabusa-2

Агентство JAXA показало результаты анализа геоморфологии, формы и массы астероида Рюгу.
Обновлено в 00:35
Происшествия

При атаке на здание министерства в Кабуле пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в результате атаки на здание министерства связи и информационных технологий в афганском Кабуле, передает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя министерства здравоохранения.
Обновлено в 06:59
Наука

ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке

Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено вчера в 08:02
Шоу-бизнес

Семен Слепаков развелся с женой после шести лет брака

Оказывается, Слепаков развелся с супругой, в отношениях с которой состоял в течение последних шести лет.
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес

Алена Яковлева рассказала, как стала жертвой группового изнасилования

Обновлено в 13:39
Происшествия

В Париже началась акция «желтых жилетов»

Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Происшествия

В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам

В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
Обновлено в 11:02
Политика

Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.
Обновлено в 13:15
Политика

Лукашенко заявил, что видит в России оплот суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко просит отдельных политиков в России не переживать по поводу его заявлений относительно суверенитета страны, отметив роль Российской Федерации в сохранении независимости белорусского государства.
Обновлено в 06:16
Политика

Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени

На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Политика

Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии

Обновлено в 12:36
Экономика

В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России

Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Армия и оружие

Экстренное заявление НМ ДНР: боевики ВСУ снова совершили террористический акт

Стоит отметить, что чувствуя безнаказанность, убийцы из 93-й бригады все чаще обстреливают мирных граждан и объекты гражданской инфраструктуры.
Обновлено в 12:25
Общество

Более 250 тыс. человек посетили парад трамваев в Москве

Зрителями торжественного парада, приуроченного к 120-летию запуска трамвайного движения в столице, стали свыше 250 тыс. человек.
Обновлено в 10:02
Происшествия

В Забайкалье из-за пожаров пострадали 17 человек

Обновлено вчера в 17:41
Армия и оружие

Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе

Обновлено в 12:43
Армия и оружие

Ожесточенные бои начались у аэропорта Триполи, сообщают СМИ

Обновлено в 13:27
Политика

На Украине официально наступил день тишины

Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
Обновлено вчера в 17:01
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Единоборства

Алиев объявил о завершении карьеры после победы на турнире UFC

Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля

Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено 18 апреля в 07:31
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