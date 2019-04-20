Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в МосквеГазета.Ru 08:07

Две группы московских полицейских устроили массовую драку между собой в баре. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на городское управление МВД. Как отмечается, сотрудники полиции находились в свободное от службы время.
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Начата проверка по факту драки между полицейскими в московском баре

Интерфакс08:34

Драка полицейских в московском баре попала на видео

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Полицейские устроили драку в московском баре. Видео

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В Москве полицейские устроили драку в кафе

ТАСС06:18

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Москва 2405:59

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РИА Новости09:30

После драки полицейских на юге Москвы проводится проверка

Говорит Москва06:56
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