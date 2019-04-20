Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в МосквеГазета.Ru 08:07
Две группы московских полицейских устроили массовую драку между собой в баре. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на городское управление МВД. Как отмечается, сотрудники полиции находились в свободное от службы время.
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Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
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Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
Двое подростков ранены при стрельбе в Москве
Мужчина открыл огонь из окна своей квартиры на северо-западе Москвы и ранил двоих подростков.
Обновлено в 09:34
Политика
В Австрии оценили потери от антироссийских санкций
Бывший вице-мэр города Линц Детлеф Виммер заявил, что в муниципалитетах Австрии полагают, что антироссийские санкции нанесли серьёзный ущерб европейскому и австрийскому бизнесу.
Обновлено в 09:19
Происшествия
В Индии слон насмерть затоптал пять человек
Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова занял место бестселлера японской марки в Индии.
Обновлено в 03:38
Общество
У юриста фонда Навального нашли квартиры на 51 миллион
У юриста «Фонда борьбы с коррупцией» и кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь нашли недвижимость общей стоимостью 51 миллион рублей.
Обновлено в 10:47
Футбол
«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче РПЛ
Обновлено в 09:01
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на первое место в АПЛ
«Манчестер Сити» одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
БДК «Цезарь Куников» сломался во время учений
Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Цезарь Куников» отбуксировали на базу из-за поломки, случившейся во время учений, сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 05:21
Транспорт
В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права
Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 08:27
Спорт
Гимнастка Солдатова победила в многоборье на этапе КМ в Узбекистане
Ранее сообщалось, что российские гимнастки завоевали две золотые медали на этапе КМ в Болгарии.
Обновлено в 10:04
Общество
Российский авиадвигатель ПД-14 готовят к полетам в Европу и за океан
Минпромторг России объявил тендер на доработку созданного в нашей стране нового авиационного двигателя ПД-14 - с целью его международной сертификации в Европейском агентстве по безопасности.
Обновлено в 07:15
Общество
Более 250 тыс. человек посетили парад трамваев в Москве
Зрителями торжественного парада, приуроченного к 120-летию запуска трамвайного движения в столице, стали свыше 250 тыс. человек.
Обновлено в 10:02
Происшествия
В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России
На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Происшествия
Протестующие в Париже начали поджигать машины
Обновлено в 09:31
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено вчера в 08:02
Политика
Лукашенко о Бабиче: Россия сама разберется со своим послом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ожидает, что Россия «разберется сама» с поведением посла РФ в Минске Михаила Бабича.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Волочкова вызвала Собчак на дуэль и пригрозила шпагатом
Балерина Анастасия Волочкова вызвала телеведущую Ксению Собчак на словесную дуэль.
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В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске
Седьмого апреля сыну Жанны Фриске исполнилось шесть лет. Отец мальчика Дмитрий Шепелев редко публикует фото с сыном.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Французские танки и солдаты прибудут к границам с Россией
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Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов на Украине
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко встали перед публикой на колени в ходе предвыборных дебатов.
Обновлено вчера в 22:22
Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Религия
Православные христиане отмечают Лазареву субботу
Сегодня, 20 апреля, православные христиане отмечают день воскресения Лазаря - Лазареву субботу.
Обновлено в 03:03
Общество
СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл
Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.
Обновлено вчера в 19:35
Общество
Фотограф Галина Кмит скончалась на 88-м году жизни
Обновлено в 10:26