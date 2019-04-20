Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в МосквеГазета.Ru 08:07

Две группы московских полицейских устроили массовую драку между собой в баре. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на городское управление МВД. Как отмечается, сотрудники полиции находились в свободное от службы время.
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Проверка началась после драки полицейских на юге Москвы

Москва 2405:59

Драка полицейских в московском баре попала на видео

РИА Новости09:30

Полицейские устроили драку в московском баре. Видео

Телеканал 360°07:23

В Москве полицейские устроили драку в кафе

ТАСС06:18

Начата проверка по факту драки между полицейскими в московском баре

Интерфакс08:34

Драка полицейских в московском баре попала на видео

ТК Звезда05:45

После драки полицейских на юге Москвы проводится проверка

Говорит Москва06:56
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В штабе Зеленского прокомментировали иск о снятии его с выборов

Дмитрий Разумков, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского, в своём Facebook прокомментировал иск с требованием снять Зеленского с выборов, поданный украинским адвокатом Андреем Хилько.
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Роналду стал первым выигравшим чемпионаты Италии, Испании и Англии

Игрок "старой синьоры" стал первым футболистом в истории, который становился чемпионом Англии, выступая в составе "Манчестер Юнайтед", чемпионом Испании вместе с мадридским "Реалом" и чемпионом Италии.
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Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями

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Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
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«Убийца» WannaCry признался в создании Kronos

Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс, который остановил вирус WannaCry в 2017 году, оказался создателем вируса Kronos.
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Шоу-бизнес

Павел Табаков не относит себя к представителям «золотой молодежи»

Сам Табаков – младший живет на заработанные им средства, а также не имеет машины.
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Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин

Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
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Происшествия

Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами

Полицейские обнаружили 9,5 т кокаина на судне ESER под флагом Панамы, которое направлялось в Марокко.
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Единоборства

Друг Нурмагомедова одержал победу над дебютантом UFC на турнире в Петербурге

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев одержал победу над соотечественником Арманом Царукяном в со-главном поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Петербурге.
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Спорт

Россия победила Косово на старте ЧМ в дабл-миксте

Сборная России одержала победу над Косово в стартовом матче чемпионата мира в смешанных парах - 11:1. Команду представляют Анастасия Москалева и Александр Еремин.
Обновлено в 13:49
Транспорт

Минтранс предлагает делить водителей на профессионалов и любителей

Министерство транспорта Российской Федерации разработало поправки к закону «О безопасности дорожного движения», в которых предлагается упростить процесс обучения водителей и разделить их на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 15:18
Политика

Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Экономика

Мутко сообщил, что Северная Осетия выполняет все обязательства перед Минфином РФ

Правительство Северной Осетии выполняет все обязательства по договоренностям, заключенным с Министерством финансов РФ.
Обновлено в 09:47
Происшествия

В Париже началась акция «желтых жилетов»

Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Транспорт

В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права

Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 08:27
Общество

Пиши, Емеля. Государство требует от ученых больше научных статей. А получает горы макулатуры за солидные деньги: как это устроено?

Российские вузы в попытках получить чуть больше денег от государства стараются улучшить показатели, навязанные чиновниками, и штампуют сотни «научных» публикаций, не соответствующих исследовательским стандартам.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Интернет

Microsoft прекратит поддерживать Windows 8 в этом году

Компания Microsoft прекратит возможность добавления новых приложений для операционной системы Windows 8 в магазин приложений Microsoft Store уже c этого года.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено в 15:13
Хоккей

Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки

Обновлено в 13:45
Общество

245 тысяч петербуржцев приняли участие в весеннем субботнике

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Шоу-бизнес

Саша Савельева рассказала, как сохранила фигуру после родов

35-летняя солистка группы «Фабрика» Саша Савельева рассказала о том, как ей удалось сохранить фигуру после родов.
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Космос

В России создали «лассо» для ловли космического мусора

Представители «Роскосмоса» и РКЦ «Прогресс» рассказали о создании специального модуля на тросе, который будет ловить крупные объекты в космическом пространстве.
Обновлено 18 апреля в 20:04
Футбол

Юрий Семин: «„Локомотив“ проиграл последние 15 минут первого тайма»

Обновлено в 14:28
Происшествия

Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником

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Обновлено в 14:51
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
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Общество

В Ингушетии открыли самый высокий в мире этнографический музей

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Экономика

В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России

Государственный холдинг «Россети» предложил значительно увеличить тарифы за подключение к электросетям.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия

Из-за угрозы минирования эвакуируют аэропорт в Одессе

В Одессе эвакуируют аэропорт из-за угрозы минирования.
Обновлено в 14:17
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