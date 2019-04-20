Полицейские устроили драку в московском бареВести.Ru 08:42

Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы. Ранее сообщалось, что на улице Борисовские Пруды произошла драка между отдыхавшими полицейскими. Инцидент произошел в кафе в районе Братеево.

Экономика Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22% Самым богатым руководителем ЦБ стал Сергей Швецов, семейный доход которого составил 94,2 млн руб. Он вместе со своей супругой Мариной Алехиной, работающей директором департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, заработал на 34% меньше, чем в 2017 году.

Политика Суд начал рассмотрение иска о снятии Зеленского с выборов Шестой апелляционный административный суд начал рассматривать иск наблюдателя за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрея Хилько об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, сообщил телеканал "Царьград".

Общество Загитова отписалась от Медведевой в инстаграме Олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова отписалась в инстаграме от еще одной звездной фигуристки Евгении Медведевой.

Политика Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.

Религия Православные отметят Вербное воскресенье К Вербному воскресенью уже подготовились в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Миассе.

Футбол «Ювентус» стал чемпионом Италии Команда стала чемпионом Италии 8-й сезон подряд, всего у туринского клуба теперь 35 чемпионских титулов.

Хоккей Нэшвилл — Даллас 2:4 (2-й перерыв) Во втором периоде команда из штата Техас ведёт со счётом 3:2. Третью шайбу гостей на седьмой минуте второго периода забросил российский нападающий Александр Радулов, ассистентом выступил Джейми Бенн.

Происшествия Мать Кокорина опубликовала видео событий перед началом драки в кафе Мать футболиста «Зенита» Александра Кокорина опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлены события перед начало драки с главой департамента Минпромторга Денисом Паком в московском кафе.

Шоу-бизнес Ксения Собчак приняла вызов на дуэль Анастасии Волочковой Ранее Волочкова заявляла, что Собчак обманом проникла в ее спальню, рылась в вещах и расставила по дому скрытые камеры.

Футбол «Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Краснодаром» После игры в твиттере петербургской команды опубликовали видео, на котором игроки и тренерский штаб празднуют победу в раздевалке.

Единоборства Ислам Махачев победил Армана Царукяна на турнире UFC Fight Night 149 Боец Ислам Махачев одержал победу над армянином Арманом Царукяном на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге.

Шоу-бизнес Муж Алсу пришел на «Голос. Дети» после публикаций о семейном разладе Ранее в прессе писали о том, что родители Микеллы - Ян Абрамов и Алсу - переживают не самый простой период в их семейной жизни.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева поделилась новым фото с возлюбленным и сыном Виктория Лопырева после рождения сына Марка-Лионеля перестала скрывать своего возлюбленного Игоря Булатова.

Происшествия В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.

Шоу-бизнес Елизавета II своим подарком выдала пол ребенка Меган Маркл Королева Великобритании Елизавета II намерена подарить ребенку принца Гарри и его супруги Меган Маркл бриллиантовую брошь, передает The Sun.

Политика Юнкер не исключил, что Меркель может занять руководящий пост в ЕС Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью медиа-группе Funke выразил мнение, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может занять руководящий пост на европейском уровне.

Кино Уилл Смит сообщил о завершении съемок «Плохих парней-3» Съемки фильма «Плохие парни-3» — третьей части истории детективов Маркуса Бернетта и Майка Лоури ― подошли к концу.