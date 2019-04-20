Происшествия
Полицейские устроили драку в московском бареВести.Ru 08:42
Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы. Ранее сообщалось, что на улице Борисовские Пруды произошла драка между отдыхавшими полицейскими. Инцидент произошел в кафе в районе Братеево.
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Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено вчера в 08:02
Происшествия
Появилась версия попадания девяти тонн кокаина на судно с россиянами
Российские моряки, арестованные в Кабо-Верде за контрабанду 9,5 тонны кокаина, подняли груз на борт после угроз членам экипажа.
Обновлено в 08:23
Здоровье
Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин
Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено в 11:25
Происшествия
В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Футбол
Пуйоль: Месси сезон за сезоном показывает, что он лучший в истории
Считаю его лучшим игроком за всю историю футбола. Он показывает это сезон за сезоном.
Обновлено в 05:46
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Политика
Адвокат подал иск о снятии Зеленского с выборов
Адвокат Андрей Хилько заявил, что суд Киева открыл прозводство по снятию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов.
Обновлено в 12:03
Гаджеты
Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется
Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
Обновлено в 01:24
Происшествия
В Омске двое детей провалились под лед и погибли
Обновлено в 10:57
Футбол
Локомотив — ЦСКА 1:0 (1-й тайм)
Сегодня, 20 апреля, в 19:00 мск на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА.
Обновлено в 09:00
Политика
Лукашенко оценил дебаты Порошенко и Зеленского
Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с интересом следил за дебатами кандидатов в президенты Украины.
Обновлено в 07:49
Общество
У юриста фонда Навального нашли квартиры на 51 миллион
У юриста «Фонда борьбы с коррупцией» и кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь нашли недвижимость общей стоимостью 51 миллион рублей.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Подаренная Алексием II икона уцелела при пожаре в Нотр-Даме
Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.
Обновлено в 10:43
Происшествия
В Париже началась акция «желтых жилетов»
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Двух школьниц задержали за организацию массового убийства
В США задержали двух 14-летниих школьниц — их подозревают в подготовке убийства девяти человек.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Муж Алсу пришел на «Голос. Дети» после публикаций о семейном разладе
Ранее в прессе писали о том, что родители Микеллы - Ян Абрамов и Алсу - переживают не самый простой период в их семейной жизни.
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес
У Влада Соколовского появился сын
Влад Соколовский поделился радостью: сегодня он стал крестным отцом сына своих друзей.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Двух подростков обстреляли в Москве
На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
Обновлено в 10:52
Политика
Норкин рассказал о своём «исчезновении» из студии НТВ
3 апреля ведущий без объяснений покинул студию НТВ во время эфира.
Обновлено в 10:19
Общество
В Москве более 250 тысяч человек пришли на парад трамваев
Парад трамваев в столице посетили более 250 тыс. человек.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
Юлия Барановская ответила на слухи о романе с Александром Гордоном
Барановская, которая обычно не обращает внимание на слухи о своей личной жизни, сочла нужным ответить на этот комментарий.
Обновлено в 05:00
Религия
Православные готовятся отметить Вербное воскресенье
Об истоках и традициях праздника пишет российская пресса.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске
Седьмого апреля сыну Жанны Фриске исполнилось шесть лет. Отец мальчика Дмитрий Шепелев редко публикует фото с сыном.
Обновлено в 05:00
Политика
В Крыму назвали слова Порошенко о полуострове театральным приемом
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков оценил высказывание президента Петра Порошенко о полуострове.
Обновлено в 10:25
Политика
Лавров призвал Украину уважать после выборов международное право
Глава МИД России Сергей Лавров призвал политиков Украины, которые придут к власти после выборов, уважать международные обязательства и международное право.
Обновлено в 11:30
Экономика
Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал Rambler Group
Ранее издание РБК со ссылкой на источники писало, что Сбербанк и Rambler Group согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-холдинга.
Обновлено в 12:10
Происшествия
В Индии слон насмерть затоптал пять человек
Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27