Полицейские смогут отдыхать в Турции и ТаиландеТагилСити.ру 01:23

Глава МВД Владимир Колокольцев издал распоряжение, благодаря которому сотрудники внутренних дел получили возможность отдыхать в Турции и Таиланде. Выезжать за границу полицейским, как и сотрудникам других силовых ведомств, запретили еще в 2014 году.

с чего всё началось

Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде, соответствующее распоряжение издал глава МВД Владимир Колокольцев, пишет «Коммерсант». Полицейским и сотрудникам силовых структур в 2014 году был запрещен выезд в 116 стран мира, однако позже в него вносились изменения.

Полицейские смогут отдыхать в Турции и Таиланде

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