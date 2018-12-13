Происшествия
Полицейские ликвидировали подозреваемого в стрельбе в Страсбурге
Полицейские ликвидировали подозреваемого в стрельбе в СтрасбургеРИА Новости15:35
Правоохранители в ходе спецоперации в Страсбурге ликвидировали Шерифа Шеката, подозреваемого в стрельбе на рождественской ярмарке в центре города, сообщила радиостанция France Info со ссылкой на полицейские источники.
РИА Новости15:35
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Полиция обнародовала ориентировку на подозреваемого в стрельбе в Страсбурге
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