Правоохранители в ходе спецоперации в Страсбурге ликвидировали Шерифа Шеката, подозреваемого в стрельбе на рождественской ярмарке в центре города, сообщила радиостанция France Info со ссылкой на полицейские источники.

Полицейские ликвидировали подозреваемого в стрельбе в Страсбурге

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