Происшествия

Полицейские избили российскую журналистку в ПарижеЖурналистская правда вчера в 10:48

Корреспондентка РИА Новости испытала на себе ярость французских полицейских. Как стало известно, от рукоприкладства полиции пострадала корреспондентка РИА Новости Виктория Иванова, которая снимала на мобильный телефон беспорядки в Париже во время первомайской демонстрации трудящихся.
Читать в источнике

Подробнее о событии

У журналистки агентства РИА «Новости», пострадавшей во время первомайской демонстрации в Париже, диагностированы ушибы

Эхо Москвы01:31

Избитая французской полицией журналистка РИА Новости получила сотрясение мозга

Lenta.ruвчера в 22:14

У избитой в Париже российской журналистки диагностировали сотрясение мозга

Говорит Москвавчера в 16:18

Журналистка РИА Новости получила сотрясение мозга, освещая беспорядки в Париже

Московский Комсомолецвчера в 16:33

Сотрясение мозга и ушибы выявили у избитой в Париже журналистки

News.ruвчера в 16:21

Журналистка РИА Новости получила сотрясение мозга после инцидента в Париже

RT на русскомвчера в 16:31

В Париже полицейские побили журналистку РИА Новости

РИА Новостивчера в 08:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:33, Ашберн

Русскую журналистку избили до сотрясения мозга в Париже

Вести.UZвчера в 22:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
Происшествия

Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе

Обновлено в 02:34
Хоккей

«Каролина» повела со счетом 3-0 в серии с «Айлендерс»

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Каролины". Следующий матч пройдет 3 мая на льду "Харрикейнз".
Обновлено в 00:25
Авто

Актер Алексей Панин из автомобилей предпочитает исключительно BMW

Известный актёр Алексей Панин предпочитает из автомобилей исключительно немецкий бренд BMW.
Обновлено в 04:18
Общество

В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

Вечером 1 мая синоптики обещают резкое ухудшение погоды. Потому администрация города объявила экстренное предупреждение.
Обновлено вчера в 12:31
Шоу-бизнес

Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая

«Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес

Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн

46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
Обновлено в 04:17
Политика

Путин упростил получение российского гражданства для граждан Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства ряду категорий украинцев.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия

Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Пензенской области

Два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Москвичка родила первенца в скорой помощи по пути в роддом

В Москве врачи приняли роды у 29-летней женщины прямо в машине скорой помощи по пути в роддом.
Обновлено в 02:21
Политика

Сирена прозвучала в Израиле в память о жертвах Холокоста

Двухминутная сирена раздалась на улицах Израиля в память о жертвах Холокоста. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Под Марксом в массовой аварии пострадали четыре человека

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы случившегося, участниками массовой аварии ночью 1 мая стали автомобили BMW X6, Lada Priora и Mitsubishi Galant.
Обновлено в 00:47
Здоровье

Назван спасающий от ожирения повседневный продукт

Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Обновлено в 01:55
Политика

Зеленский выбрал главу администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Общество

Река Миссисипи прорвала дамбу, затопив целый город в США

Обновлено в 04:07
Общество

Путин разрешил кассирам кинотеатров требовать паспорт у зрителей

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите детей от запрещенной информации, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:43
Футбол

Лионель Месси и «Барселона» разгромили «Ливерпуль» на «Камп Ноу»

В Испании завершился полуфинальный матч розыгрыша Лиги Чемпионов сезона 2018\19 между «Барселоной» и «Ливерпулем».
Обновлено вчера в 18:34
Политика

WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:42
Происшествия

В Китае два человека погибли, упав с горки в парке развлечений

Обновлено в 01:15
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Заведующая детским садом в Краснодаре, которая заставила ребенка целовать землю, будет уволена, сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.
Обновлено вчера в 19:00
Экономика

Сотрудники Polymetal получили по опционной программе акции на $6,8 млн

Рыночная стоимость выданных акций составляет $6,8 млн на основе цены закрытия по состоянию на 30 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:17
Политика

Путин подписал закон о «суверенном рунете»

Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 11:52
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено вчера в 09:14
Гаджеты

Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400

Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие

США объяснили разработку нового ядерного оружия «сдерживанием» России

Ранее сообщалось, что в США начали производить новое ядерное оружие малой мощности, предназначенное для борьбы с Россией.
Обновлено вчера в 20:42
Экономика

Медведев поручил создать единую государственную систему учета отходов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды России и Минкомсвязи России до 15 января 2021 года создать и обеспечить функционирование единой государственной системы учета отходов, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 03:57
Общество

Акцию «Бессмертный полк» планируют провести в шести сирийских городах

Обновлено вчера в 22:36
Авто

Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей

Обновлено вчера в 07:48
Общество

Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях

Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Единоборства

Следующий бой чемпиона мира по боксу Лебедева еще не назначен

Обновлено в 03:48
Музыка

На «Евровидении» ввели новое правило

Певец Сергей Лазарев, который представит Россию в этом году на «Евровидении», рассказал в интервью программе «Вечерний Ургант» на Первом канале, что конкурсанты теперь должны сдать кровь перед стартом состязания.
Обновлено в 02:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное