Полеты в Россию авиакомпаниям из Грузии запретят с 8 июляГазета.Ru 11:56

с чего всё началось

Минтранс РФ с 8 июля вводит запрет на полеты грузинских авиакомпаний в РФ, российским перевозчикам также запрещено летать в Тбилиси и курорты страны. Власти Грузии изучают последствия решения России, а кафе в Грузии поднимают цены на еду для российских граждан.

Полеты в Россию авиакомпаниям из Грузии запретят с 8 июля

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