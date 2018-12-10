Экономика

Полетаев сменит Сбербанк на структуру Дерипаски
Саминвестор
04:58

Сегодня, 10 декабря 2018 года, стало известно, что Максим Полетаев, проработавший в ПАО «Сбербанк России» более 20 лет, в новом году перейдёт в структуры Олега Дерипаски. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.
Саминвестор04:58
с чего всё началось

Максим Полетаев покидает Сбербанк

Максим Полетаев покидает Сбербанк Максим Полетаев, проработавший в структурах Сбербанка более 20 лет, покинет банк и перейдет в структуры бизнесмена Олега Дерипаски.
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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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