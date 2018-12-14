В Венесуэле летчики двух стран отработали взаимодействие при выполнении полетных заданий. Как сообщает Минобороны РФ, все полеты российских экипажей выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Полет российского ракетоносца Ту-160 в Венесуэле попал на видео

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