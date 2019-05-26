Космос
Спутники Илона Маска над Россией попали на видеоLenta.ru 06:12
В небе над Свердловской областью пролетели спутники компании SpaceX американского изобретателя Илона Маска. Их снял на видео астроном-любитель Илья Янковский и выложил на своей странице во «ВКонтакте».
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«Как будто светящийся поезд»: фотограф снял рой спутников Starlink над Свердловской областью
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