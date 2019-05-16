Футбол

Поле стадиона «Динамо» признано пригодным для проведения матчейРоссийская газета 08:34

Как сообщает пресс-служба РПЛ, совместная комиссия лиги и Российского футбольного союза (РФС) осмотрела стадион, а также встретилась с руководством клуба и арены. Признано, что газон пригоден для проведения матчей. Судя по всему, именно там состоится игра 30 тура РПЛ между "Динамо" и "Арсеналом".
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Продажа билетов на первый матч на реконструированном стадионе «Динамо» начнется 17 мая

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Поле стадиона «Динамо» допущено к проведению матчей РПЛ

Спорт-Экспресс05:59

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Стадион «Динамо» откроют матчем с «Арсеналом» 26 мая. РФС и РПЛ приняли поле

Sports.ru06:37
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У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

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На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.
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Стало известно, сколько зарабатывают Пиотровский, Гергиев и Цискаридзе

Следующим наиболее состоятельным руководителем музея оказался директор заповедника "Петергоф" - Елена Кальницкая зарабатывает в среднем 359 тысяч рублей.
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СМИ: Мхитарян может не сыграть за «Арсенал» в финале ЛЕ из соображений безопасности

Английский футбольный клуб "Арсенал" планирует не заявлять армянского полузащитника Генриха Мхитаряна на финал Лиги Европы, в котором 29 мая его команда в Баку сыграет с английским "Челси".
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Зеленский раскрыл, как будет подбирать кандидатов на госдолжности

Избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь международные кадровые агентства для поиска сотрудников на госдолжности, сообщает РИА "Новости".
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Трамп заработал в 2018 году более $479 млн

Президент США Дональд Трамп заработал в 2018 году $479 млн.
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В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

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