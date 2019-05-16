Футбол
Поле стадиона «Динамо» признано пригодным для проведения матчейРоссийская газета 08:34
Как сообщает пресс-служба РПЛ, совместная комиссия лиги и Российского футбольного союза (РФС) осмотрела стадион, а также встретилась с руководством клуба и арены. Признано, что газон пригоден для проведения матчей. Судя по всему, именно там состоится игра 30 тура РПЛ между "Динамо" и "Арсеналом".
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Арутюнов: новый гимн «Динамо» включает в себя взгляд и ощущения болельщиков команды
Bookmaker-ratings.ru09:06
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Общество
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство храма Святой Екатерины, из-за которого в понедельник и во вторник прошли акции протеста местных жителей, остановлены до проведения опроса среди горожан, передает РИА "Новости".
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Общество
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Эксклюзивный суперкар Porsche 935, который оценивается в 702 тысячи евро, можно будет заказать в семи классических раскрасках.
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Лариса Луппиан станет худруком Театра им. Ленсовета
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Политика
Зеленский раскрыл, как будет подбирать кандидатов на госдолжности
Избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь международные кадровые агентства для поиска сотрудников на госдолжности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Политика
Трамп заработал в 2018 году более $479 млн
Президент США Дональд Трамп заработал в 2018 году $479 млн.
Обновлено в 15:44
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Неизвестный напал на школьника и ударил его головой об стену
Жертва не растерялась и укусила нападавшего за кисть. В гневе тот ударил школьника головой о стену ближайшего здания.
Обновлено в 16:16
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Фанаты «Ромы» устраивают протесты из-за ухода Де Росси
Де Росси, который является чемспионом мира 2006 года в составе сборной Италии, выступает за "Рому" всю карьеру – с 2002 года.
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Как говорилось в заявлении, «промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу».
Обновлено в 08:25
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Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался»
Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.
Обновлено в 17:30
Общество
Суд отклонил иск Алешковского к «Аэрофлоту» о возврате бонусов и миль
Пресненский суд Москвы отклонил иск председателя совета благотворительного фонда "Нужна помощь" Дмитрия Алешковского к авиакомпании "Аэрофлот" с требованием вернуть ему платиновый статус в программе "Аэрофлот Бонус" и накопленные мили.
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Футбол
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"ПСЖ" не станет приобретать нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает Marca.
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После родов сына Миши у телеведущей началась депрессия: она переживала, что не сможет совмещать работу и воспитание сына, а также очень беспокоилась из-за сильных перемен в фигуре после родов.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Росавиация запросила у МАК результаты сертификации SSJ-100
Росавиация запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) документы о результатах сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100.
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Общество
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Обновлено в 13:29
Происшествия
Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике
В поликлинике № 15 в Москве 16 мая была найдена двухлетняя девочка, оставленная одной из посетительниц, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на источники в полиции.
Обновлено в 17:52
Происшествия
Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево
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Обновлено в 15:33
Происшествия
Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП
Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Политика
Россия поведала об угрозах и предвзятости британцев
В посольстве подчеркнули, что ситуация не улучшается, а подобные действия британцев необоснованны и не входят в их компетенцию.
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Восстановлена полная картина катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 02:38