Поле стадиона «Динамо» признано пригодным для проведения матчейРоссийская газета 08:34

Как сообщает пресс-служба РПЛ, совместная комиссия лиги и Российского футбольного союза (РФС) осмотрела стадион, а также встретилась с руководством клуба и арены. Признано, что газон пригоден для проведения матчей. Судя по всему, именно там состоится игра 30 тура РПЛ между "Динамо" и "Арсеналом".

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