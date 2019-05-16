Футбол

Поле стадиона «Динамо» признано пригодным для проведения матчейРоссийская газета вчера в 08:34

Как сообщает пресс-служба РПЛ, совместная комиссия лиги и Российского футбольного союза (РФС) осмотрела стадион, а также встретилась с руководством клуба и арены. Признано, что газон пригоден для проведения матчей. Судя по всему, именно там состоится игра 30 тура РПЛ между "Динамо" и "Арсеналом".
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На сайте Change.org появилась петиция, которая призывает канал HBO полностью переснять восьмой сезон «Игры престолов» с другими — компетентными — сценаристами.
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Истребитель F-16 врезался в склад в США

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АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
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Создатель пирамиды Лувра умер в возрасте 102 лет

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Певец Филипп Киркоров заявил, что благодаря ему российский певец Сергей Лазарев смог пройти в финал "Евровидения".
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Власти Венгрии призвали избранного президента Украины Владимира Зеленского пересмотреть принятый его предшественником Петром Порошенко закон о государственном языке.
Обновлено вчера в 18:55
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