Футбол
Поле стадиона «Динамо» допустили к проведению матчей РПЛSport.ru вчера в 08:00
Замгендиректора РФС Александр Зорков сообщил, что поле стадиона "Динамо" допущено к проведению матчей чемпионата России по футболу. Первый матч новый стадион пример 26 мая. В этот день "Динамо" в рамках 30-го тура РПЛ сыграет с тульским "Арсеналом".
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Арутюнов: новый гимн «Динамо» включает в себя взгляд и ощущения болельщиков команды
Bookmaker-ratings.ruвчера в 09:06
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Футбол
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