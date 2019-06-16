Футбол

Поле на стадионе «Спартака» пострадало после концерта «Ленинграда»Sport24.ru вчера в 17:34

Поле стадиона «Открытие Арена», являющегося домашним для московского «Спартака», пострадало после концерта группы «Ленинград», состоявшегося в пятницу, 14 июня.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Поле стадиона «Спартака» пострадало во время концерта «Ленинграда»

Матч ТВвчера в 17:59

Поле на стадионе «Спартака» пострадало после концерта «Ленинграда»

Sport24.ruвчера в 17:34

Поле стадиона «Спартака» пострадало во время концерта «Ленинграда»

Sportbox.RUвчера в 17:59

«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»

Газета.Ruвчера в 22:38

Поле домашнего стадиона «Спартака» пострадало после концерта «Ленинграда»

Чемпионатвчера в 17:43

Источник: Газон «Открытие Арены» серьезно пострадал из-за концерта «Ленинграда»

Спорт-Экспрессвчера в 17:38

Допелись: концерт «Ленинграда» испортил поле «Открытие Арена»

Известиявчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:00, Вашингтон
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

Обновлено вчера в 19:18
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье День Святой Троицы, или Пятидесятницу, один из важнейших христианских праздников.
Обновлено вчера в 17:04
Культура

Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»

Обновлено вчера в 14:32
Происшествия

В Дагестане возбудили дело о хищениях при поставках продуктов в школы

Правоохранительные органы выявили в Дагестане преступную группу, поставлявшую в школы и детские сады фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового, сообщает МВД по республике.
Обновлено в 00:18
Единоборства

Бой Ковалева и Ярда пройдет в России в сентябре

Обновлено вчера в 18:50
Общество

На северо-востоке Индии 29 человек погибли из-за аномальной жары

Обновлено в 00:54
Единоборства

Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри победил немца Тома Шварца в своем первом бою после ничейного поединка с американцем Деонтеем Уайлдером.
Обновлено в 01:17
Политика

Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о Крыме

Обновлено вчера в 22:43
Политика

Первые российские паспорта выданы жителям Донбасса

Обновлено 14 июня в 12:29
Наука

Какими будут крылья самолетов будущего: снова берем пример с птиц

Помимо опасности для других самолетов, формирование вихря не только отнимает часть подъемной силы крыла, но и создает сопротивление движению вперед.
Обновлено 14 июня в 13:18
Баскетбол

ESPN: «Лейкерс» договорился с «Нью-Орлеаном» об обмене Дэвиса

Обновлено в 01:53
Общество

Стала известна судьба переданного семье Алибасова кота-самозванца

Кот, которого неизвестные передали семье Бари Алибасова под видом потерявшегося питомца Чучи, сейчас живет у поклонницы группы «На-На», рассказал 15 июня пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 15:15
Общество

Тюнинг по разрешению, «Шипы» отменили, а иностранные сигареты подорожают

Власти отменили запрет спустя два года, посчитав, что установка этого знака на современных автомобилях не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере их движения.
Обновлено вчера в 23:46
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

В польской Лодзи на стадионе "Видзева" состоялся финал плей-офф чемпионата мира 2019 года среди игроков до 20 лет, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия

18-летний сын хоккеиста Максима Соколова убил мать

По информации журналистов, сын вратаря Максима Соколова напал с ножом на собственную мать.
Обновлено 13 июня в 12:40
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

В небе над Новой Зеландией столкнулись два легкомоторных самолета

Обновлено в 01:51
Музыка

Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма

Украинская певица Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. Об этом сообщает издание «Обозреватель».
Обновлено вчера в 08:01
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Экономика

Кожемяко: более 200 компаний с китайским участием работают в Приморье

Свыше 200 компаний с участием инвесторов из Китая работают на территории Приморского края в настоящее время, при этом КНР является и основным внешнеторговым партнером региона - на Китай приходится 55% экспорта Приморья.
Обновлено вчера в 03:07
Политика

Зеленский пробежал через фонтаны в Мариуполе

Украинский президент Владимир Зеленский пробежал через фонтаны в Мариуполе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:25
Происшествия

Под Пензой в цыганском поселке сгорел жилой дом

15 июня в 21.46 в селе Лопатки Бессоновского района Пензенской области загорелся жилой деревянный дом и постройки во дворе, сообщает ГУ МЧС России по Пензенской области.
Обновлено в 02:50
Наука

В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли

В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено 13 июня в 03:25
Армия и оружие

Афганские силовики ликвидировали 11 террористов на юго-востоке страны

Отмечается, что все уничтоженные афганскими спецназовцами террористы состояли в движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще двое боевиков были задержаны в ходе спецоперации.
Обновлено вчера в 15:42
Политика

Крым с начала года посетили более ста тысяч иностранных туристов

"С января по май более 100 тысяч иностранных туристов приехало отдохнуть в Крым. В том числе более 4 тысяч из Евросоюза и США.
Обновлено в 01:09
Общество

Сын Алибасова объяснил приглашение продюсера на лечение в Казахстан

Обновлено в 00:08
Футбол

Аргентина уступила Колумбии в матче Кубка Америки

Обновлено вчера в 20:46
Армия и оружие

National Interest оценил шансы истребителя F-15C в бою против Су-57

Американский истребитель F-15C Eagle долгое время считался одним из самых лучших в своём роде, однако для противостояния новейшим российским истребителям типа Су-57 ему нужна серьёзная модернизация.
Обновлено в 02:39
Здоровье

Медики рассказали о влиянии травяных чаев на здоровье

Медики отмечают многосоставные сборы и различные чаи для похудения — к ним необходимо относиться с особой осторожностью, а лучше вовсе обходить стороной.
Обновлено вчера в 22:31
Политика

В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими

12 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом Дуда заявил, что хотел бы дружественных отношений с Россией как с соседом, который во всем превосходит Польшу, кроме одного — поляки более отважные, бесстрашные и готовы воевать до конца, невзирая ни на что.
Обновлено в 00:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное