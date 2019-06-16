Футбол
Поле на стадионе «Спартака» пострадало после концерта «Ленинграда»Sport24.ru вчера в 17:34
Поле стадиона «Открытие Арена», являющегося домашним для московского «Спартака», пострадало после концерта группы «Ленинград», состоявшегося в пятницу, 14 июня.
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Источник: Газон «Открытие Арены» серьезно пострадал из-за концерта «Ленинграда»
Спорт-Экспрессвчера в 17:38
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