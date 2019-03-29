Футбол
Поле калининградского стадиона «Балтика» обновят за 40 млн рублейSoccer.ru 13:49
В рамках федеральной программы «Спорт - норма жизни» в Калининграде будет реконструировано футбольное поле стадиона «Балтика». На реконструкцию арены будет выделено свыше 40 миллионов рублей.
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Стало известно каким станет стадион «Балтика» в Калининграде к 1 сентября
Московский Комсомолец Калининград12:59
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