Футбол

Поле калининградского стадиона «Балтика» обновят за 40 млн рублейSoccer.ru 13:49

В рамках федеральной программы «Спорт - норма жизни» в Калининграде будет реконструировано футбольное поле стадиона «Балтика». На реконструкцию арены будет выделено свыше 40 миллионов рублей.
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Поле калининградского стадиона «Балтика» реконструируют за 40 млн рублей

Чемпионат13:22

Стало известно каким станет стадион «Балтика» в Калининграде к 1 сентября

Московский Комсомолец Калининград12:59

На реконструкцию поля стадиона в Калининграде выделено 40 млн рублей

Sports.ru12:59

На реконструкцию поля стадиона «Балтика» в Калининграде выделено 40 млн рублей

ТАСС12:26

На стадионе «Балтика» в Калининграде обновят игровое поле и заменят подогрев

Янтарный Край10:21

На реконструкцию стадиона в Калининграде выделено более 40 миллионов рублей

Спорт-Экспресс12:45

На стадионе «Балтика» обновят покрытие и установят подогрев поля

Калининград 2412:22
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