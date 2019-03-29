Футбол

Поле калининградского стадиона «Балтика» обновят за 40 млн рублейSoccer.ru вчера в 13:49

В рамках федеральной программы «Спорт - норма жизни» в Калининграде будет реконструировано футбольное поле стадиона «Балтика». На реконструкцию арены будет выделено свыше 40 миллионов рублей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

На реконструкцию стадиона в Калининграде выделено более 40 миллионов рублей

Спорт-Экспрессвчера в 12:45

Поле калининградского стадиона «Балтика» реконструируют за 40 млн рублей

Чемпионатвчера в 13:22

Стало известно каким станет стадион «Балтика» в Калининграде к 1 сентября

Московский Комсомолец Калининградвчера в 12:59

Поле калининградского стадиона «Балтика» обновят за 40 млн рублей

Soccer.ruвчера в 13:49

На реконструкцию поля стадиона «Балтика» в Калининграде выделено 40 млн рублей

ТАССвчера в 12:26

На стадионе «Балтика» в Калининграде обновят игровое поле и заменят подогрев

Янтарный Крайвчера в 10:21

На стадионе «Балтика» обновят покрытие и установят подогрев поля

Калининград 24вчера в 12:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Армия и оружие

В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд

Обновлено вчера в 02:16
Экономика

С 1 апреля изменятся пенсии, НДС и ОСАГО

С 1 апреля этого года в России вступит в силу ряд новых законов. Изменения коснутся социальных пенсий, расчёта НДС и полиса ОСАГО.
Обновлено 28 марта в 02:41
Экономика

Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов

В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.
Обновлено в 04:18
Политика

Зюганов озвучил стратегическую задачу КПРФ

Глава российских коммунистов Геннадий Зюганов назвал стратегическую задачу КПРФ.
Обновлено в 06:35
Общество

Остров Комодо в Индонезии будет закрыт для туристов с января 2020 года

Обновлено вчера в 16:38
Происшествия

Суд в Забайкалье приговорил 12 экс-сотрудников ГИБДД за взятки

Обновлено в 04:46
Общество

Климатолог рассказал о причинах высоких темпов потепления в России

Потепление в России идет быстрее среднемировых темпов из-за близости к Арктике, заявил РИА Новости руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
Обновлено в 05:56
Футбол

Дриусси: совершил ошибку, поспешив с переходом в чемпионат России

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси считает, что покинул «Ривер Плейт» слишком рано.
Обновлено вчера в 13:33
Политика

Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского

Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено вчера в 20:03
Политика

США подготовили новые санкции против России

Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 11:05
Политика

Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово

Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.
Обновлено вчера в 23:23
Авто

В Сети появились секретные фото салона обновленной Chevrolet Niva

В Интернете были опубликованы первые фотоснимки салона обновленного варианта Chevrolet Niva.
Обновлено 28 марта в 03:34
Футбол

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Динамо» на матч ЧР

Обновлено в 06:16
Единоборства

Мейвезер собирается вернуться на ринг и может вновь сразиться с Пакиао

Американский боксер Флойд Мейвезер планирует вернуться на ринг. Об этом заявил его отец Флойд Мэйвезер-старший.
Обновлено в 05:18
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия

В Краснодаре горит мебельный склад

Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие

Американский беспилотник заметили у берегов Крыма

Стратегический беспилотник американских ВВС RQ-4B Global Hawk совершил 29 марта разведывательный полет вблизи Крыма.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие

Ил-112В успешно совершил первый полет

Новый военно-транспортный самолет Ил-112В, построенный в рамках контракта с Минобороны России, завершил свой первый полет.
Обновлено в 06:35
Спорт

Биатлонист Логинов выиграл гонку преследования на ЧР

Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования в рамках чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:00
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым Предполагается, что военнослужащий покончил с собой.
Обновлено вчера в 04:39
Политика

Бутину могут депортировать из США в день приговора

Обновлено вчера в 16:07
Футбол

«Ливерпуль» vs «Тоттенхэм», прогноз на матч 31 марта в АПЛ

В воскресенье, 31 марта, в рамках 32-го тура Английской премьер-лиги пройдет матч между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».
Обновлено 28 марта в 03:57
Политика

Медведев прокомментировал дело Абызова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 09:36
Общество

Австралийский дипломат поведал о «магической роли» Москвы

Март и Москва "играют магическую роль" в жизни покидающего Россию посла Австралии Петера Теша.
Обновлено в 06:09
Общество

Названы наиболее стабильные сферы труда в России

Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Политика

Эрдоган заявил о намерении Турции решить сирийский вопрос «на поле»

Турция намерена решать сирийский вопрос "на поле", а не за столом переговоров, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле.
Обновлено в 06:07
Наука

Редких светящихся жаб обнаружили в Бразилии

Ученые из университета Нью-Йорка обнаружили в бразильских лесах жаб, скелет которых издает свечение под действием ультрафиолета.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

В Казани в отделе полиции обнаружили тело следователя

В Казани в отделе полиции "Сафиуллина" обнаружено тело следователя.
Обновлено в 04:47
Космос

В Индии зрители смогут наблюдать за пусками космических ракет

В районе объекта откроют специальную галерею, откуда зрители смогут наблюдать за пусками, говорится в пресс-релизе ISRO.
Обновлено в 00:36
Футбол

Игало отказался от перехода в «Барселону»

Форвард сборной Нигерии Одион Игало заявил, что отказался зимой от перехода из "Чанчунь Ятай" в "Барселону".
Обновлено вчера в 22:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное