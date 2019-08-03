Меньше чем за сутки подготовили к футбольному матчу поле стадиона «Газпром Арена», где накануне прошел концерт немецкой группы Rammstein. Об этом сообщила в соцсетях занимавшаяся демонтажом сцены компания и оборудования группы компания NCA. В NCA сообщили, что все работы были завершены уже к 13:15.

Поле «Газпром Арены» подготовили к матчу после концерта Rammstein

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