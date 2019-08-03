Футбол
Поле «Газпром Арены» подготовили к матчу после концерта RammsteinМР7.ру 09:07
Меньше чем за сутки подготовили к футбольному матчу поле стадиона «Газпром Арена», где накануне прошел концерт немецкой группы Rammstein. Об этом сообщила в соцсетях занимавшаяся демонтажом сцены компания и оборудования группы компания NCA. В NCA сообщили, что все работы были завершены уже к 13:15.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В рекордные сроки «Газпром Арену» подготовили к игре «Зенита» после концерта Rammstein
Петербургский дневник09:22
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
Футбол
Спартак — Динамо 0:0 (2-й тайм)
Обновлено в 12:53
Музыка
Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории музыки
Концертный тур британского музыканта Эда Ширана Divide стал самым кассовым в истории мировой музыкальной индустрии, сообщила газета The Guardian.
Обновлено в 12:04
Происшествия
В челябинском контактном зоопарке убили половину животных
Представитель контактного зоопарка сообщил агентству, что мертвых животных они обнаружили утром в пятницу.
Обновлено в 10:18
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.
Обновлено в 04:32
Происшествия
В Москве на акции оппозиции задержаны около 600 человек
В столице на несанкционированной акции «Вернем себе право на выборы» по состоянию на 17:45 задержаны 600 человек, сообщает «ОВД-Инфо».
Обновлено в 11:02
Футбол
«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря голу на 94-й минуте
В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на поле "Космос Арены" в Самаре обыграли местные "Крылья Советов" со счетом 2:1. Победный гол железнодорожники забили на 94-й минуте.
Обновлено в 11:35
Общество
Вильфанд объяснил причины аномальной погоды в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, с чем связана аномальная погода, которая наблюдается в России этим летом.
Обновлено вчера в 17:42
Интернет
Instagram и WhatsApp переименуют
В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение "от Facebook". Об этом сообщает издание The Information.
Обновлено в 11:30
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Журналист «Дождя» Владимир Роменский задержан на акции в центре Москвы
Журналист телеканала "Дождь" Владимир Роменский был задержан на акции "Вернем себе право на выборы" в центре Москвы, где он выполнял редакционное задание.
Обновлено в 10:39
Энергетика
Украина накопила в ПХГ более 16 млрд кубометров газа
Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что Украина накопила в подземных хранилищах более 16 млрд кубометров газа.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Обновлено в 09:28
Происшествия
На КАД водитель BMW столкнулся с «КамАЗом» и погиб
В субботу, 3 августа, в 17:30 на кольцевой автодороге в Ломоносовском районе Петербурга произошло ДТП: BMW столкнулась с «КамАЗом».
Обновлено в 11:47
Баскетбол
Грин подпишет с «Уорриорз» контракт на 4 года и $100 млн
Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, новое соглашение Грина будет рассчитано на 4 года и 100 млн долларов.
Обновлено в 11:56
Общество
Мутко раскритиковал местные власти Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко выразил недовольство работой местных властей Иркутской области, которая пострадала от паводка.
Обновлено в 08:21
Политика
Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций
В рамках второго раунда санкций США выступили против выдачи любого кредита, а также финансовой и технической помощи России со стороны таких международных организаций, как Всемирный банк и Международный валютный фонд.
Обновлено в 01:42
Общество
Московское метро запустит вторую волну продаж старых указателей
Московское метро в августе запустит вторую волну продаж старых указателей, которые демонтировали с разных станций, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Массовое ДТП на мосту под Волгоградом: погибли два человека
Два человека погибли, шестеро получили травмы в результате столкновения нескольких машин на мосту в городе Волжском в Волгоградской области.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 11:22
Политика
ЦИК Украины объявил результаты выборов по партийным спискам
Центральная избирательная комиссия объявила результаты голосования по партийным спискам на внеочередных выборах в Верховную раду, партия президента Украины Владимира Зеленского получила 124 места в парламенте.
Обновлено в 10:47
Гаджеты
Apple запретила покупать криптовалюту с помощью своей банковской карты
Глава Apple недавно подтвердил, что запуск собственной банковской карты компании Apple Card произойдёт в этом месяце.
Обновлено в 06:01
Общество
Мутко предложил построить в Тулуне новый детсад
В Тулуне Иркутской области, который сильно пострадал от наводнения, вместо дважды подтопленного детского сада «Родничок» может быть построено новое дошкольное учреждение.
Обновлено вчера в 06:12
Политика
Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Возвращение России в ПАСЕ Отношения Москвы и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Общество
«Ногу свело!» отказалась от участия в столичном фестивале в день акции
Группа «Ногу свело!» не будет выступать на организованном московской мэрией фестивале «Шашлык Live» в Парке Горького.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Автобус с детьми из Молдавии загорелся в Болгарии
Автобус с детьми из Молдавии загорелся в Болгарии по пути из Бургаса в Варну.
Обновлено в 12:18
Футбол
В Москве на митинге задержали фаната «Спартака»
Болельщик "Спартака" задержан сотрудниками правоохранительных органов на митинге в Москве, информирует BBC Russian.
Обновлено в 12:33
Игры
Valve не будет изымать редкие «шапки» у игроков Team Fortress 2
Valve исправила ошибку и заблокировала возможность продавать или обменивать предметы, полученные в результате бага с ящиками в Team Fortress 2. После чего разработчики решили, что одна копия «шапки» будет доступна для продажи.
Обновлено в 08:26
Авто
JAC запустил сборку самого доступного пикапа для России
Как рассказали в пресс-службе марки, на заводе «СарыаркаАвтоПром» в городе Костанай, Казахстан, было запущено производство пикапов JAC T6, предназначенных для российского рынка.
Обновлено в 10:08