Футбол

«Газпром Арену» успели убрать от сцены Rammstein к матчу «Зенита»Gazeta.SPb 10:00

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На матч ожидают до 55 тысяч зрителей.
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«Зенит» — «Краснодар»: сцену на стадионе после концерта Rammstein демонтировали в рекордные сроки

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