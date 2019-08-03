На матч ожидают до 55 тысяч зрителей.

«Газпром Арену» успели убрать от сцены Rammstein к матчу «Зенита»

Происшествия СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Происшествия На несогласованной акции в Москве начались задержания Сотрудники полиции и Росгвардии начали задерживать наиболее активных участников несогласованной акции в центре столицы.

Интернет В Минкомсвязи поддержали идею заклеивать камеру на ноутбуке Пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Евгений Новиков поддержал идею Роскачества заклеивать камеру и микрофон на ноутбуке и других устройствах, сообщает агентство "Москва"

Наука Древний храм с сокровищами обнаружили в водах Нила Археологи обнаружили неизвестные храмы с сокровищами, которые находились в древнем городе Гераклионе, затопленного водами Нила.

Армия и оружие Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.

Космос Астрономы подтвердили искривление диска Млечного Пути Выяснилось также, что диск Млечного Пути далек от плоского, кроме того, он находится в постоянном изменении по толщине каждый световой год (более 9 триллионов километров).

Культура Военные медали Смоктуновского хранит Музей Победы После смерти актера, в 1994 году, обе медали и одно удостоверение, сохранившееся в семье, в дар Музею Победы передала его дочь Мария Смоктуновская.

Здоровье Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.

Авто В Сети показали самый быстрый «Запорожец» за 20 миллионов рублей Кроме необычного внешнего вида экземпляр отличается среднемоторной компоновкой, уникальными обвесами, автоматическими дверями, светодиодной оптикой от Harley-Davidson, а также 1,8-литровым 260-сильным мотором от Toyota, который охлаждается с помощью дополнительных воздухозаборников и вентиляторов.

Политика «Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.

Армия и оружие Истребитель Су-57 впервые будет представлен на МАКС-2019 На международном авиакосмическом салоне МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября, будет представлен российский истребитель пятого поколения Су-57.

Политика Kyodo сообщило об отказе Японии от антиядерных идей Япония отвергла антиядерные инициативы СССР еще в середине 1950-х годов, сообщает агентство Киодо.

Футбол Постой, «паровоз». Семин поднимает цену Мурило В прежние годы Семин вел тяжелую борьбу за влияние в клубе с тогдашним президентом "Локомотива" Ильей Геркусом и одержал победу, оставшись на своем посту, в то время как функционер ушел.

Единоборства Уволенная из UFC Сайбор извинилась перед Дэной Уайтом Экс-чемпионка Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Крис Сайборг принесла извинения президенту промоушена Дэну Уайту за видео, передает "Чемпионат.com".

Футбол «Эвертон» усилился полузащитником «Майнца» Гбаменом Полузащитник «Майнца» Жан-Филипп Гбамен перешел в «Эвертон», сообщает официальный сайт английского клуба.

Политика Зеленский предложил отменить визы для медицинских туристов Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность развития безвизового медицинского туризма на Украине.

Армия и оружие В Германии призвали к переговорам с РФ о контроле над вооружениями Депутат отметил, что США и Россия должны начать переговоры о продлении договора СНВ-III, но в то же время признал, что нынешняя ситуация неблагоприятна для этого.

Шоу-бизнес Стали известны расценки самых популярных инстаблогеров России Пятерка самых популярных блогеров российского Instagram выглядит так: Ольга Бузова, Хабиб Нурмагомедов, Тимати, Ксения Бородина, Павел Воля.

Происшествия Взрыв газа обрушил две стены в жилом доме под Владимиром Стены между тремя квартирами обрушил взрыв газа в жилом доме во Владимирской области.

Армия и оружие ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что командование ВСУ приняло решение о выведении из зоны боевых действий в Донбассе 25-ой отдельной воздушно-десантной бригада.